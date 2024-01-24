الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يلتقي أول معيدة معينة بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء

اللقاء
اللقاء

التقي الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سيف، اليوم، نعمة أحمد علي، لتهنئتها كأول معيدة يتم تعيينها بكلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ضمن 5 خريجين صدر لهم قرار التعيين، حيث أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بتخريج أول دفعة بعلوم الملاحة التي تعد أول كلية من نوعها علي مستوي الشرق الأوسط تضم تخصصات فريدة من نوعها في مجال الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

وأكد حرص الجامعة علي مد جسر التواصل مع أبنائها الخريجين وتوفير كافة أوجه الدعم لهم خاصة في مجال الدراسات العليا ومواصلة مسيرة البحث العلمي بما يعود بالنفع علي الجامعة والمجتمع ككل.

وأشاد رئيس الجامعة، بمستوي خريجي الدفعة الأولي من كلية علوم الملاحة، تحت إشراف الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والذي ظهر واضحا في مستوي مشروعات التخرج والأفكار البحثية التي تعتبر نواة أساسية لحراك حقيقي في مجال البحث العلمي، متمنيا لجميع الخريجين مستقبل واعد في مختلف مجالات سوق العمل.

ووجهت المعيدة نعمة أحمد علي، الشكر لرئيس الجامعة من جانبها ونيابة عن باقي زملائها المعينين، لحرصه علي تهنئتهم والتواصل معهم، ودعمه المتواصل وتذليله لكافة العقبات أمامهم، بما يؤكد فخرهم الشديد لانتمائهم لجامعة بني سويف.

وفي سياق آخر، ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اجتماع مديري الكليات ومساعديهم على مستوى كليات ومعاهد الجامعة، والذي يحرص رئيس الجامعة على عقده شهريًا لمتابعة سير العمل بالكليات، بحضور محمد سليم أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

وأجرى الدكتور منصور حوارًا مفتوحًا مع مديري الكليات للاطلاع على سير العمل داخل الكليات والوقوف على كافة التحديات التي تواجههم للعمل على تذليلها وحلها بشكل سريع وفوري، كما تم مناقشة عدد من الموضوعات أهمها آليات تطوير العمل داخل الكليات في ظل خطة الجامعة نحو التحول الرقمي الشامل وميكنة كافة المعاملات ومستوي الخدمات الطبية التي تقدمها الجامعة للعاملين، وإجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الكليات، موجها الشكر لكافة العاملين بالجامعة على الجهد المبذول خلال فترة الامتحانات.

بني سويف جامعة بني سويف علوم الملاحة معيدة منصور حسن

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