الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

27 جنيه كيلو السكر.."الدستور" داخل معرض أهلا رمضان بمدينة إهناسيا

الافتتاح
الافتتاح

نظمت محافظة بني سويف، أول معرض “أهلا رمضان” بمدينة اهناسيا غرب المحافظة لبيع السلع بأسعار مخفضة عن  مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، مع ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية؛ لتوفير احتياجات المواطنين طوال الوقت وحتى قدوم شهر رمضان.

الدستور داخل المعرض

وأجرت «الدستور» جولة داخل معرض أهلا رمضان بمدينة اهناسيا، والذي أقامته المحافظة بالتعاون مع التموين والوحدة المحلية والغرفة التجارية، لتوفير احتياجات المواطنين من كافة السلع التي يحتاجها بأسعار مخفضة بهدف ورفع العبء عن كاهلهم، ويضم المعرض مجموعة من  الباكيات، تحوي  المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت ومستلزمات الشهر الفضيل من الياميش وغيرها، والتى تحتاجها الأسرة من السلع التموينية والاستراتيجية،والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها في الأسواق بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وتستعرض «الدستور» الأسعار داخل المعرض حيث بلغ سعر كيلو الأرز معبأ 26 جنيه بدلًا من 30 جنيه، وسعر كيلو السكر معبأ 27 جنيها، علبة سمنة 2 كيلو 145 جنيه بدلًا من 160 جنيه، وزيت قليه بسعر 175 جنيه بدلًا من 200 جنيه، قمر الدين بسعر 25 جنيه بدلًا من 35 جنيه، وكيلو البلح 60 جنيه بدلا من 70 وغيرها من السلع الأخري 

وقال وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين في بني سويف، إنه تم إقامة أول معارض أهلا رمضان بمركز اهناسيا حيث سيتم إقامة 7 معارض أهلا رمضان داخل مراكز المحافظة السبع طبقًا لتعليمات الدولة لتضم السلع الأساسية والإستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع وبيعها بأسعار مخفضة عن الأسواق، بالإضافة إلي إطلاق سيارات ستجوب القري محملة بالسلع التى يحتاجها المواطن بأسعار مخفضة.

 

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بني سويف اهلا رمضان اهناسيا معرض السلع الغذائية

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