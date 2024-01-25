محافظ بني سويف يوجه بصرف مساعدة عاجلة لأحد المواطنين

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف صرف مساعدة مالية عاجلة لأحد المواطنين بقرية المنشية بمركز ببا نظرا لظروفه المعيشية والصحية الصعبة، موجها بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة حالته الصحية وإمكانية علاجه، حيث يعاني من مياه بيضاء على العينين ومشكلات في الرئة، بحسب ما جاء في تقرير وحدة حقوق الإنسان بديوان عام المحافظة.

كلف محافظ بنى سويف إدارة خدمة المواطنين بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي، لتسهيل حصول المواطن على كارت الخدمات المتكاملة، بجانب اتخاذ ما يلزم مع الوحدة المحلية والجهات ذات الصلة لتلبية طلب المواطن بالحصول على كشك وإمكانية توفير مسكن له بمساكن الإيواء العاجل نظرا لظروفه.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالمواطنين بحضور المختصين من التنفيذين المعنيين ومن خدمة المواطنين مها حميدة مدير الإدارة بديوان عام المحافظة والذى يحرص محافظ بني سويف على عقده أكثر من مرة أسبوعيًا، بجانب التوجيه باستمرار اللقاءات مع المواطنين بمقرات الوحدات المحلية من خلال رؤساء المدن والقرى.