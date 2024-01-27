السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

درجات تالتة إعدادي 2024.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

درجات تالتة إعدادي
درجات تالتة إعدادي 2024

زاد البحث عن درجات تالتة إعدادي 2024 وذلك مع ترقب نتائج طلاب الشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بالتزامن انطلاق اجازة نصف العام وفقا للمخطط المعتمد للعام الجاري من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليمن والتعليم الفني.

درجات تالتة إعدادي 2024

جاء توزيع درجات تالتة إعدادي 2024 في امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والرسمية (عربي ولغات)  بالمحافظات كما يلي:-

  • مجموع درجات مادة اللغة العربية في الفصل الدراسي الأول 40 درجة وفي الفصلين الدراسيين 80 درجة.
  • مجموع درجات مادة اللغة الإنجليزية في الفصل الدراسي الأول 30 درجة وفي الفصلين الدراسيين 60 درجة.
  • مجموع درجات مادة الرياضيات في الفصل الدراسي الأول 30 درجة وفي الفصلين الدراسيين 60 درجة.
  • مجموع درجات مادة الدرسات الاجتماعية في الفصل الدراسي الأول 20 درجة وفي الفصلين الدراسيين 40 درجة.
  • مجموع درجات مادة العلوم في الفصل الدراسي الأول 20 درجة وفي الفصلين الدراسيين 40 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي لكافة المواد الدراسية في الترم الأول 140 درجة وفي الفصلين الأول والثاني نحو 280 درجة.

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رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024

يمكن من خلال رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024 معرفة كافة درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2024 (من هنا).
  • تحديد أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب 3 إعدادي.
  • إدخال كافة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام.
  • تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة في الخانات المخصصة لذلك.
  • الضغط على كلمة استعلم أو عرض النتيجة.
  • ظهور درجات الطالب في كافة المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.
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موعد الفصل الدراسي الثاني 2024

ينطلق الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام وذلك لطلاب المدارس والجامعات المصرية وذلك عقب انتهاء اجازة نصف العام والتي تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2024.

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