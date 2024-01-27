السبت 27 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024.. الرابط والخطوات كاملة

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية

تتصدر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس موقع جوجل البحثي وذلك لرغبة عدد كبير من الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024 والتي انتهت خلال الأيام الماضية وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس 

يبحث مئات الألاف من الطلاب عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2024 برقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المخصص لنشر نتائج الطلاب وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا)  أو من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني الخاص بالمحافظة وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطال رقم جلوسه وبياناته اللازمة للاستعلام.

وأكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية أن عدد الطلاب المقييدين في الصف الثالث الإعدادي نحو 106 ألف و648 طالب وطالبة أودا امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 2023-2024 في نحو 384 لجنة بمختلف الإدارات التعليمية والبالغ عددهم نحو 6 إدرات على مستوى المحافظة.

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موعد الاستعلام عن نتيجة 3 إعدادي في محافظة الإسكندرية 2024 

أكدت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الإسكندرية إعلان نتيجة طلاب 3 إعدادي في امتحانات الفصل الدراسي الأول خلال الأسبوع الأول من اجازة نصف العام وذلك حيث تتم حاليا عملية تصحيح أوراق الاجابة في كافة الإدارات التعلمية وتسليمها إلى الكنترول العام لمراجعة الكشوف ورصد الدرجات واعتماد النتيجة النهائية من اللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية قبل إعلانها رسميا.

يذكر أن اللواء عادل غضبان محافظ بورسعيد قد اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة بنسبة نجاح بلغت نحو 75.4% حيث أدى نحو 13 ألف و785 طالب وطالبة بالمحافظة موزعين على 69 لجنة على مستوى المحافظة لمدارس العربي واللغات.

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موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 2024 

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وكيل تعليم الغربية يتابع أعمال التقدير لكراسات الإجابة لطلاب الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023-2024

يمكن الحصول على نتيجة طلاب 3 إعداد في محافظة القاهرة (من هنا).

يمكن الحصول على نتيجة طلاب 3 إعداد في محافظة الدقهلية (من هنا).

يمكن الحصول على نتيجة طلاب 3 إعدادي في محافظة (بني سويف).

 

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