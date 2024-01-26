الجمعة 26 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الخامس الابتدائي

بوابة التعليم الأساسي
بوابة التعليم الأساسي

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية وزاد بحث أولياء أمور طلاب صفوف النقل عن بوابة نتائج التعليم الأساسي على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نتائج امتحانات أبنائهم بمختلف صفوفهم الدراسية.


بوابة نتائج التعليم الأساسي 2024

وفي وقت سابق دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكتروني واتاحته لطلاب جميع المراحل التعليمية المختلفة لنشر كل ما يخص الطلاب عليه من اخبار امتحانات او نتائج تلك الامتحانات لجميع لصفوف التعليمية للطلاب المقيدين في المديريات التعليمية التابعة لها ويمكن الدخول إليه لمعرفة النتيجة برقم جلوس الطلاب.

 

 

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بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

 

 

بوابة نتائج التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2023/2024:

وأعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، عن أن نتائج الامتحانات سوف يتم إعلانها في المدارس خلال يومي السبت والأحد المقبلين لكل الصفوف الدراسية لمراحل النقل، وقد انتهت الكنترولات التعليمية بالفعل من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية، والان اصبح بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي لصفوف النقل.


كيف يمكن الحصول على نتائج الامتحانات بوابة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2023/2024؟

الخطوة الأولى:
الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي من خلال محك البحث العالمي جوجل.


الخطوة الثانية:
القيام باختيار والضغط على خانة كلمة نتائج الامتحانات.


الخطوة الثالثة:
القيام باختيار المحافظة.


الخطوة الرابعة:
القيام بإدخال اسم الطالب.


الخطوة الخامسة:
القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.


الخطوة السادسة:
القيام بالضغط على خانة كلمة عرض النتيجة.


الخطوة السابعة:
سوف تظهر النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب.

 

 

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بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الاول

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي:

الخطوة الأولى:
القيام بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الخطوة الثانية:
القيام باختيار المرحلة التعليمية الابتدائية.

الخطوة الثالثة:
القيام باختيار الصف الخامس الابتدائي عند خانة الصف.

الخطوة الرابعة:
القيام باختيار خانة الفصل الدراسي الأول.

الخطوة الخامسة:
القيام بتحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الخطوة السادسة:
القيام بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

الخطوة السابعة:
القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الخاصة به.


الخطوة الثامنة:
القيام بالضغط على خانة كلمة "استعلام" وسوف تظهر نتيجة الصف الخامس الابتدائي للترم الاول لعام 2024.

وزارة التربية والتعليم نتائج امتحانات الصف الخامس الابتدائي نتائج امتحانات صفوف النقل نتيجة الصف الخامس الابتدائي الاستعلام عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي

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رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

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