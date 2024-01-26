بوابة التعليم الأساسي.. تعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 لجميع الصفوف الدراسية وزاد بحث أولياء أمور طلاب صفوف النقل وطلاب الشهادة الاعدادية عن بوابة نتائج التعليم الأساسي على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة نتائج امتحانات أبنائهم.



بوابة نتائج التعليم الأساسي



وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقع إلكتروني لطلاب المراحل التعليمية المختلفة لنشر كل ما يخص الطلاب عليه من اخبار امتحانات او نتائج تلك الامتحانات لجميع لصفوف التعليمية للطلاب المقيدين في المديريات التعليمية التابعة لها ويمكن الدخول إليه لمعرفة النتيجة برقم جلوس الطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني، عن أن نتائج الامتحانات سوف يتم إعلانها في المدارس خلال يومي السبت والأحد المقبلين لمعظم الصفوف الدراسية لمراحل النقل، وانتهت الكنترولات بالفعل من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية، موضحة أنه بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي لصفوف النقل.

خطوات الحصول على نتائج الامتحانات بوابة التعليم الأساسي:

الخطوة الأولى:

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي من خلال محك البحث العالمي جوجل.



الخطوة الثانية:

القيام باختيار والضغط على خانة كلمة نتائج الامتحانات.



الخطوة الثالثة:

القيام باختيار المحافظة.



الخطوة الرابعة:

القيام بإدخال اسم الطالب.



الخطوة الخامسة:

القيام بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.



الخطوة السادسة:

القيام بالضغط على خانة كلمة عرض النتيجة.



الخطوة السابعة:

سوف تظهر النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الاول

خطوات الاستعلام عن نتيجة ثالثة إعدادي:

الخطوة الأولى:

القيام بالدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي.

الخطوة الثانية:

القيام باختيار المرحلة التعليمية الشهادة الاعدادية.

الخطوة الثالثة:

القيام باختيار الصف الثالث الاعدادي عند خانة الصف.

الخطوة الرابعة:

القيام باختيار خانة الفصل الدراسي الأول.

الخطوة الخامسة:

القيام بتحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

الخطوة السادسة:

القيام بإدخال البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2023 / 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

الخطوة السابعة:

القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 الخاصة به.



الخطوة الثامنة:

القيام بالضغط على خانة كلمة "استعلام" وسوف تظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024.