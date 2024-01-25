رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024، من المواضيع التي ارتفع معدل البحث عنها من خلال الدول على مؤشر البحث جوجل، “الدستور” يستعرض خلال هذا التقرير جميع التفاصيل التى تخص هذا الأمر.

بوابة نتائج التعليم الاساسي

أتاحت محافظة القاهرة موقعا إلكترونيا لنشر نتائج جميع لصفوف التعليمية للطلاب المقيدين فى المديريات التعليمية التابعة لها ويمكن الدخول إليه لمعرفة النتيجة برقم جلوس الطلاب.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكترونى، عن أن نتائج الامتحانات تم إعلانها في المدارس خلال الأيام الماضية لمعظم الصفوف الدراسية لمراحل النقل، وانتهت الكنترولات بالفعل من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في جميع المواد الدراسية، موضحة أنه بإمكان الطلاب الاطلاع على نتائجهم من خلال الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لبوابة نتائج التعليم الأساسي لصفوف النقل.

خطوات الحصول على نتائج الامتحانات بوابة التعليم الأساسي

الدخول إلى موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي من خلال الضغط على هذا الرابط هنا.

اختيار نتائج الامتحانات.

اختيار المحافظة.

وإدخال اسم الطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على عرض النتيجة.

تظهر النتيجة بالدرجات الكاملة للطالب.

نتيجة الصف السادس الابتدائى 2024

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائى 2024 من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسى عبر اتباع الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

- اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».

- اختيار الصف السادس الابتدائي عند خانة الصف.

- اختيار الفصل الدراسي الأول.

- تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

- أدخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس، مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الخاصة به.

- الضغط على "استعلام" تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.