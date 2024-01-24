موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة والمجموع الكلي

تظهر نتيجة الإعدادية بالقاهرة فور انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي اليوم على أن يتم توفير نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس، كما يتم توفيرها في المدارس بالمجان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة.

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الإعدادية بالقاهرة

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة الإعدادية بالقاهرة فور انتهاء عملية التصحيح والتدقيق واعتمادها من محافظ القاهرة، وبعدها يتم توفير نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس.

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة باتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

ثانيًا: اختيار المرحلة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: اختر الصف التابع له الطالب عند خانة الصف.

رابعًا: اختر الفصل الدراسي الأول، وحدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتوفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة الإعدادية بالقاهرة فقط.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

تظهر نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم عبر مواقع مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي تملك بوابة الكترونية توفر فيها نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بينما توفرها جميع مدارس الجمهورية بالمجان وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وكما اختلف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي يختلف موعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي من محافظة لأخرى، على أن يتم إعلان نتائج الامتحانات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وفق تعليمات الوزارة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي كما هو متبع في السنوات السابقة وهي كالتالي:

مادة اللغة العربية 40 درجة الترم الأول

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة الترم الأول

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة الترم الأول

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة

والمجموع الكلي 140 درجة.

ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.