الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة والمجموع الكلي

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

تظهر نتيجة الإعدادية بالقاهرة فور انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي اليوم على أن يتم توفير نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس، كما يتم توفيرها في المدارس بالمجان، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد ظهور نتيجة الإعدادية بالقاهرة.

بوابة التعليم الأساسي نتيجة الإعدادية بالقاهرة 

توفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة الإعدادية بالقاهرة فور انتهاء عملية التصحيح والتدقيق واعتمادها من محافظ القاهرة، وبعدها يتم توفير نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس.

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة باتباع الخطوات التالية: 

أولًا: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

ثانيًا: اختيار المرحلة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية. 

ثالثًا: اختر الصف التابع له الطالب عند خانة الصف.

رابعًا: اختر الفصل الدراسي الأول، وحدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وتوفر بوابة التعليم الأساسي نتيجة الإعدادية بالقاهرة فقط. 

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

الإجازة تبدأ خلال أسبوع.. توزيع درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

 

تظهر نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم عبر مواقع مديريات التربية والتعليم في المحافظات التي تملك بوابة الكترونية توفر فيها نتيجة الصف الثالث الإعدادي، بينما توفرها جميع مدارس الجمهورية بالمجان وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وكما اختلف جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي يختلف موعد ظهور نتيجة ثالثة إعدادي من محافظة لأخرى، على أن يتم إعلان نتائج الامتحانات قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وفق تعليمات الوزارة. 

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي كما هو متبع في السنوات السابقة وهي كالتالي: 

مادة اللغة العربية 40 درجة الترم الأول

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة الترم الأول 

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة الترم الأول 

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة

والمجموع الكلي 140 درجة.

ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتُوزع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.

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رابط نتيجة رابعة ابتدائي برقم الجلوس 2024 الفصل الدراسي الأول

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نتيجة الشهادة الابتدائية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

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