الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نتيجة الشهادة الابتدائية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الأزهر
الأزهر

يبحث عدد كبير من الأهالي عن نتيجة الشهادة الابتدائية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، وتتيح بوابة الأزهر النتيجة عبر بوابتها الإلكترونية خلال أيام.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات  

تتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتائج الامتحانات لطلاب الأزهر الشريف في جميع المعاهد المنتشرة في الجمهورية، ويمكنك الإطلاع على نتائج الامتحانات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال هذا الرابط 

https://azhar.gov.eg، ويتم الدخول على الرابط السابق، ثم اضغط على خدمات الأزهر الشريف، اختيار نتائج الشهادات الأزهرية، اضغط على نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024، أدخل رقم الجلوس والضغط على عرض النتيجة؛ لتظهر نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 فور اعتمادها.

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نتيجة الشهادة الابتدائية برقم الجلوس عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

 

نتيجة الصف السادس الابتدائي الأزهر الشريف

وأجرى طلاب الشهادة الابتدائية امتحانات الفصل الدراسي الأول 16 يناير 2024، وانتهت 22 يناير، وبلغ عدد الطلاب الذين لهم حق دخول الشهادة الابتدائية 189635 طالبا وطالبة.

توفر بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس بعد انتهاء الامتحانات وتصحيح الامتحانات وتدقيقها، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالضغط على الرابط التالي 

https://azhar.gov.eg

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برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

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أرقام ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الاعدادي 2024 الترم الأول

بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الشهادة الابتدائية نتيجة الصف السادس الابتدائي خدمات الأزهر الشريف نتائج الشهادات الأزهرية بوابة الأزهر

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