يبحث طلاب الصف الأول الاعدادي عن نتيجة وأولياء الأمور عن رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم في بوابة التعليم الأساسي.

نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي

حيث كشفت مديريات التربية والتعليم عن رابط نتيجة الصف الأول الاعدادي للاستعلام عن النتيجة عبر كتابة رقم الجلوس والاسم من خلال الضغط هنا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي عقب اعتماد النتيجة حيث من الممكن الضغط على الرابط.

نتيجة التعليم الأساسي ثم يتم كتابة الرقم القومي ويتم تحديد المرحلة الدراسية ثم يتم تحديد الصف الدراسي ثم يتم تحديد العام الدراسي ثم يتم تحديد الفصل الدراسي ثم يتم الضغط على عرض النتيجة.

وتظهر النتيجة في قوائم نتيجة الصف الأول الاعدادي على بوابة التعليم الأساسي اسم الطالب ورقم الجلوس ودرجات الطالب في اللغة العربية واللغة الانجليزية.

والدراسات الاجتماعية والرياضات والعلوم والتربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي والتربية الرياضية والمشروعات البحثية والنشاط بالإضافة إلى المجموع الكلي الذي يحصل عليه الطالب.

وترصد الدستور رابط الحصول على نتيجة الصف الأول الاعدادي برقم الجلوس والاسم بوابة التعليم الأساسي في إطار البحث عليها من خلال الطلاب وأولياء الأمور الذين يبحثون عن النتيجة الخاصة بالصف الأول الاعدادي عبر رقم الجلوس والاسم من بوابة التعليم الأساسي.