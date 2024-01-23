نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024.. الرابط والخطوات

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 من أكثر الكلمات الدلالية التي تتصدر قائمة البحث حاليا منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية بجميع محافظات الجمهورية لرغبة عدد كبير من الأسر المصرية في معرفة درجات أبناءهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024

يمكن للطلاب وأولياء أمورهم معرفة نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول 2024 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا) بإدخال البيانات اللازمة وإتباع الخطوات الإلكترونية المطلوبة عبر الموقع الإلكتروني والذي يساعد الأسر التي تقضي إجازتها خارج محافظة إقامتها.

وتنتهي رسميا امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في محافظات الجمهورية يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام الدراسي الحالي قبل انطلاق العام في شهر سبتمبر الماضي.

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى إعدادي الترم الأول 2024

يمكن الاستعلام عن خطوات معرفة نتيجة أولى إعدادي الترم الأول 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) والذي يتم تفعيله عقب الانتهاء من أعمال الكنترول وتصحيح أوراق إجابة الطلاب في المواد الدراسية والتي جاءت كما يلي:-

الدخول عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة الاستعلام عن نتائج طلاب التعليم الأساسي.

إدخال بيانات طالب الراغب في الاستعلام عن نتيجته.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة استعلام أو عرض النتيجة.

ظهور درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني 2024

يبحث قطاع عريض من أولياء أمور طلاب المدارس الحكومية والخاصة والرسمية عن موعد انتهاء إجازة نصف العام وانطلاق الفصل الدراسي الثاني حيث تبدأ الدراسة في يوم السبت الموافق 11 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024 حيث تصل مدة الدراسة الفعلية إلى 17 أسبوع دراسي وفقا للمخطط الزمني المعتمدة للعام الدراسي الحالي 2024/2023.

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موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاستعلام عن نتائج الطلاب