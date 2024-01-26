الجمعة 26 يناير 2024
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مصر

رابط بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب 2024 برقم الجلوس

جريدة الدستور

مع إعلان نتيجة الكثير من طلبة المراحل الدراسية المختلفة يكثر التساؤل عن رابط بوابة التعليم الاساسي نتائج الطلاب 2024 برقم الجلوس عبر جوجل، في امتحانات الفصل الدراسي الأول بالعام الدراسي 2023 - 2024، من خلال الوسائل التي أتاحتها وزارة التربية والتعليم في مصر.

رابط بوابة التعليم الأساسي نتائج الطلاب 2024 برقم الجلوس

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس والخطوات.

رابط الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس

وأعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر نتائج التعليم الأساسي للطلاب عبر هذا الرابط من هنا، ويتاح اتباع الخطوات التالية:

  1. قم بالدخول على منصة نتائج التعليم الأساسي.
  2. ثم كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.
  3. تسجيل السنة الدراسية وكتابة المرحلة الدراسية.
  4. حدد الفصل الدراسي الأول.
  5. واخيرا سوف تجد أمامك مربع قم بالضغط على اختيار «بحث»، وستظهر أمامك جميع درجاتك وذلك يكون بالإضافة للدرجة الكلية التي قد حصلت عليها في الفصل الدراسي الأول.

الاستعلام عن نتائج الصفوف الإعدادية من خلال بوابة التعليم الاساسي

وكشفت مديرية التربية والتعليم في القاهرة أن عملية استخراج نتائج جميع الصفوف الإعدادية ستتم بكل سهولة عبر بوابة التعليم الأساسي الخاصة بالمحافظة، ويتاح زيارتها من خلال هذا الرابط من هنا، لافتا إلى أن الحصول على نتائج الطلبة من الممكن أن سيتم بكل سهولة من خلال موقع نتيجة الدستور من هنا، الذي يهتم بنشر نتائج التلاميذ في كافة المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية وكذلك الثانوية.

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رابط الاستعلام عن نتيجة التعليم الاساسي للصف السادس الابتدائي

ويتاح الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي لعام 2024، عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال اتباع الخطوات التالية:

 

  1. الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط من هنا.
  2. ثم اختيار المرحلة التعليمية «سنوات النقل».
  3. واختيار الصف السادس الابتدائي عند خانة الصف.
  4. واختيار الفصل الدراسي الأول.
  5. ثم تحديد امتحانات الفصل الدراسي الأول.
  6. ادخل البيانات المطلوبة للاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بالاسم ورقم الجلوس مع مراعاة الدقة وكتابتها بأماكنها المحددة.
  7. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الخاصة به.
  8. واخيرا قم بالضغط على «استعلام» لتظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024.
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