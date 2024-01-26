الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد "الترم الأول"

اعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسى الأول لطلاب الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح تصل إلى 75%، بحضور الدكتورة هالة عبدالسلام، مدير مديرية التربية والتعليم، كثر التساؤل عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول عبر جوجل.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول

ويستعرض “الدستور” في هذه السطور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول، ومنسبة النجاح في المواد.

وقالت، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد إن طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد أنهوا الامتحانات فى 24 يناير 2024، وتم الصحيح بامتحانات «البابل شيت» إلكتروني.

نتيجة الشهادة الاعدادية في بورسعيد 2024 رسميًا

ويتم توزيع درجات الشهادة الاعدادية في محافظة بورسعيد بإجمالي 140 درجة في الفصل الدراسي الأول وتوزيعها على المواد وهي كالتالي:

مادة اللغة العربية 40، اللغة الإنجليزية 30، مادة الدراسات 20

الرياضيات 30، مادة العلوم 20

المجموع الكلي في المواد 140

وحصلت “الدستور” علي نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية كاملة، ويتاح لأي ولي أمر أو طالب تحميل الملف كاملًا من هنا، والحصول علي النتيجة وتكون بدراجات المواد وبالاسم ورقم الجلوس ومعرفة كافة التفاصيل الكاملة للنتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد

وأعلن محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن تفاصيل نتيجة الفصل الأول في العام الدراسي 2023 – 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية وتكون بنسبة نجاح 75.4% من إجمالي كافة المتقدمين للامتحانات، معربا عن سعادته بنتيجة الفصل الدراسي الأول، التي قد جاءت بنسبة 75.4% وتفاصيل النجاح بالمواد كما يلي:

مادة اللغة العربية بنسبة نجاح 97%

مادة اللغة الإنجليزية بنسبة نجاح %86

مادة اللغة الفرنسية بنسبة نجاح 100%

مادة العلوم بنسبة نجاح.83.44%

تغيب 21 طالبا عن الامتحان

وأكد محافظ بورسعيد أن يكون إجمالي عدد الطلبة المتقدمين لأداء امتحان الفصل الأول في العام الدراسي الحالي هو 13839 طالبا وطالبة، والحضور 13813والغياب يكون 21، والدمج 319، والمنازل 2000، متمنيا التوفيق لكافة أبنائه الطلاب.

وأشاد المحافظ بجميع الجهود المبذولة في خدمة الطلاب بالعملية التعليمية وما جري من جميع إجراءات في فترة الامتحانات، مؤكدا أن محافظة بورسعيد قد شهدت تطورا كبيرا بملف التعليم، وأشاد به الجميع وباتت نموذجا سيتم تطبيقه في بعض من الأماكن الأخرى.