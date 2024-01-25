نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات

ينتظر الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس جميع المحافظات، حيث انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، الأربعاء الماضي، وينتظر الطلاب ظهور النتيجة خلال الأيام القليلة الماضية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم الحصول على نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر الموقع الإلكتروني، برقم الجلوس، من خلال بوابة التعليم الأساسي بالقاهرة.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي، سوف تظهر خلال الإسبوع المقبل.

وتظهر نتيجة الإعدادية بالقاهرة فور انتهاء عمليات التصحيح التي بدأت فور انتهاء امتحانات الفصل الدراسي اليوم على أن يتم توفير نتيجة الإعدادية بالقاهرة عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي برقم الجلوس.

خطوات الحصول على نتيجة الإعدادية 2024

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة باتباع الخطوات التالية:

اولا: الدخول إلى بوابة نتائج التعليم الأساسي من هنا.

ثانياً: اختيار المرحلة التعليمية نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثاً: اختر الصف التابع له الطالب عند خانة الصف.

رابعاً: اختر الفصل الدراسي الأول، وحدد امتحانات الفصل الدراسي الأول.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي

وجاء توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي كما هو متبع في السنوات السابقة وهي كالتالي:

مادة اللغة العربية 40 درجة الترم الأول

مادة اللغة الإنجليزية 30 درجة الترم الأول

مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة الترم الأول

مادة الرياضيات 30 درجة.

مادة العلوم 20 درجة

والمجموع الكلي 140 درجة.

ويبلغ إجمالي الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وتكون درجة النجاح من 140 درجة، وتوزيع الدرجات بواقع 140 درجة لكل فصل دراسي.