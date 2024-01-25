رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس فقط في جميع المحافظات

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في جميع المحافظات قائمة بحث واهتمام طلاب الصف الثالث الإعدادي في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عصر اليوم بنسبة نجاح 75.4%.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، في كل محافظة على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، واعتمادها من قبل المحافظ المسئول.

في السياق ذاته، أعلنت أول مديرية تعليم بورسعيد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 75.4% لتكون أول محافظة تعلن ظهور النتيجة في مصر، وذلك بعد يوم واحد من إنهاء الطلاب آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بورسعيد

في السياق ذاته، حصلت جريدة “الدستور” على كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة بورسعيد، فور اعتمادها رسميا بقرار من اللواء عادل الغضبان.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023 بورسعيد برقم الجلوس عبر “الدستور” من هنا.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 جميع المحافظات

ويستعرض “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات، للاستعلام المباشر عنها فور اعتمادها رسميا.