الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 برقم الجلوس فقط في جميع المحافظات

الاعدادية
الاعدادية

تصدر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول في جميع المحافظات قائمة بحث واهتمام طلاب الصف الثالث الإعدادي في مصر خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع إعلان مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد اعتماد نتيجة شهادة إتمام التعليم الأساسي من قبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عصر اليوم بنسبة نجاح 75.4%.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول، في كل محافظة على حدة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات بها، واعتمادها من قبل المحافظ المسئول.

في السياق ذاته، أعلنت أول مديرية تعليم بورسعيد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بنسبة نجاح 75.4% لتكون أول محافظة تعلن ظهور النتيجة في مصر، وذلك بعد يوم واحد من إنهاء الطلاب آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/2024.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بورسعيد

في السياق ذاته، حصلت جريدة “الدستور” على كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 في محافظة بورسعيد، فور اعتمادها رسميا بقرار من اللواء عادل الغضبان.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2023  بورسعيد برقم الجلوس عبر “الدستور” من هنا.

تعرف علي نتيجتك.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد الترم الأول

متاح.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية ترم أول ببورسعيد.. نسبة النجاح 75%

برقم الجلوس.. موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول بجميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 جميع المحافظات

ويستعرض “الدستور” رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول برقم الجلوس في جميع المحافظات، للاستعلام المباشر عنها فور اعتمادها رسميا.

  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الترم الأول 2024 اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2024 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الأساسي من هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة  المنوفية 2024 الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة دمياط اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة مطروح اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة  جنوب سيناء اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الإسماعيلية اضغط هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة عبر الشرقية 2024 الترم الأول اضغط هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة أسوان الترم الأول  اضغط هنا.
  • رابط الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة البحر الأحمر اضغط هنا. 
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة البحيرة الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة بني سويف اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية 2024 اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القليوبية  اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة الفيوم  اضغط هنا .
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا الترم الأول اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة شمال سيناء اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول محافظة قنا اضغط هنا.
  • رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الغربية اضغط هنا.
  • نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الاقصر 2024 اضغط هنا.
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