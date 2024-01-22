الإثنين 22 يناير 2024
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رياضة

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

منتخب مصر
منتخب مصر

تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر(كاب فيردي) اليوم في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 وفرص تأهل منتخب مصر إلى الدور الـ16 من الأمور التي تشغل بال عشاق الساحرة المستديرة في مصر خلال الساعات الجارية، بعد تعادله في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات أمام موزمبيق وغانا، وخروج محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي من حسابات المدير الفني للفراعنة بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الماضية.

ملامح تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 

وكشفت مصادر مقربة من الجهاز الفني للفراعنة، بعض ملامح تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر فى الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وأوضحت المصادر أن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، استقر عن أن يبدأ مروان عطية في تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر بدلا من محمد النني، المحترف في صفوف نادي أرسنال الإنجليزي.

وتجري حاليا مفاضلة من قبل الجهاز الفني للفراعنة على إشراك أحمد سيد زيزو أو محمود حسن تريزيجيه في التشكيلة الأساسية للمنتخب، في الوقت الذي حسم فيه روي فيتوريا البدء بمحمد حمدي في الجبهة اليسرى بعد ترجيح كفته على حساب أحمد فتوح.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

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تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 

ووفقا للمصادر المقربة من الجهاز الفني للفراعنة، من المتوقع أن تكون تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية، على النحو التالي:-

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: محمد حمدي- محمد عبدالمنعم- أحمد حجازي- عمر كمال.
  • خط الوسط: مروان عطية- حمدي فتحي- إمام عاشور.
  • خط الهجوم: تريزيجيه أو زيزو- مصطفى محمد- عمر مرموش.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في الأمم الإفريقية  

ويحل موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، اليوم الاثنين 22 يناير الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر 

في السياق ذاته، أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، الناقل الحصرى لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أنه سيتم نقل مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات  على beIN Sports HD 1 Max.

وأسندت القناة مهمة التعليق على مباراة منتخب الفراعنة وكاب فيردي للمعلق المصرى على محمد على.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، جمعها من الفوز على منتخبي غانا وموزمبيق.

وفي المركز الثاني يقع منتخب مصر برصيد نقطتين جمعها من التعادل مع منتخبي غانا وموزمبيق.

وفي المركز الثالث والرابع يتذيل منتخبي غانا وموزمبيق ترتيب المجموعة برصيد نقطة لكل منها بعد التعادل أمام منتخب مصر والخسارة من الرأس الأخضر.

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