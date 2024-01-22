الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر وموعد المباراة والقنوات الناقلة

تشكيل منتخب مصر المتوقع
تشكيل منتخب مصر المتوقع امام الرأس الأخضر

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر وموعد المباراة والقنوات الناقلة، هو ما يشغل جماهير كرة القدم المصرية، في ظل حالة التوتر والقلق على مستقبل الفريق، وخاصا بعد إعلان اتحاد الكرة عودة محمد صلاح قائد المنتخب لمدينة ليفربول للتعافي من الاصابة، ومغادرة معسكر المنتخب، وأنه فى حال شفائه قبل مباراة نصف النهائى فى حال صعود «الفراعنة» يمكنه العودة والالتحاق ببعثة المنتخب مرة أخرى.

موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر 

يلتقى منتخب مصر مع نظيره الرأس الأخضر فى تمام العاشرة من مساء اليوم الاثنين فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الافريقية، التى تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادى عشر من فبراير القادم، كما يلتقى منتخبا غانا وموزمبيق فى نفس التوقيت.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر

فيما تنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس مباراة مصر والرأس الأخضر على الهواء مباشرا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة وسيتم نقل المباراة عبر beIN Sports HD 1 Max، ويعلق على المباراة المصرى على محمد على.

وتعادل منتخب مصر فى مباراتى الجولة الأولى والثانية أمام موزمبيق وغانا على الترتيب بنتيجة واحدة وهى 2/2، ليكون منتخب مصر فى مفترق طرق، وتصبح مباراة اليوم بالنسبة للجهاز الفنى واللاعبين بمثابة حياة أو موت، لأن الفوز يضم صعود المنتخب لدور الـ16 والخساراة تدخل الفراعنة فى حسبة برما.

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موعد مباراة مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية والقنوات الناقلة لها

فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردى (خاص)

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر فى بطولة الأمم الإفريقية

استقر البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، على التشكيل الذى ينوى الاعتماد عليه فى مباراة اليوم، حيث يعتزم فيتوريا ادخال بعض التعديلات على تشكيل المنتخب وذلك لغياب صلاح، حيث ينوى الدفع باحمد سيد زيزو بدلا من صلاح، كما ينوى الدفع باحمد فتوح بدلا من محمد حمدى والدفع بمروان عطية بدلا من محمد الننى.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر

  • محمد الشناوى فى حراسة المرمى
  • أحمد فتوح ومحمد عبدالمنعم وأحمد حجازى وعمر كمال عبدالواحد فى الدفاع
  • ومروان عطية وحمدى فتحى وإمام عاشور فى وسط الملعب
  • وعمر مرموش وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد فى الهجوم.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر

  1. الرأس الأخضر برصيد 6 نقاط
  2. منتخب مصر برصيد 2 نقطة
  3. منتخب غانا برصيد 1 نقطة
  4. منتخب موزمبيق برصيد 1 نقطة
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الرأس الأخضر بطولة الأمم الإفريقية موعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر القنوات الناقلة ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة الرأس الأخضر

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