الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شهود الكان: 6 لاعبين "تميمة الحظ" على آخر فوز للفراعنة على غانا

محمد صلاح قائد منتخب
محمد صلاح قائد منتخب مصر

بشرة خير تحملها آخر مباراة جمعت بين منتخب مصر وغانا فى بطولة الامم الأفريقية وكانت فى 2017 عندما واجه الفراعنة منتخب النجوم السوداء فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات بالبطولة التى احتضنتها الجابون، وحقق يومها منتخب مصر الفوز على غانا بهدف نظيف سجله محمد صلاح.

الأمر لم يتوقف على فوز منتخب مصر فقط، بل كان الفوز على غانا بهدف صلاح مفتاح الفراعنة للتربع على المجموعة الرابعة والتأهل للدور التالى، ومواصلة المنافسة فى البطولة حتى المباراة النهائية التى خسرها منتخب مصر على يد الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

6 لاعبين “شهودًا” على آخر فوز لمصر على غانا في أمم أفريقيا

وشهدت مباراة منتخب مصر وغانا فى الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة 2017، مشاركة 6 لاعبين فى المباراة من اللاعبين المتواجدين فى قائمة منتخب مصر بالبطولة الحالية بكوت ديفوار 2024، منهم 5 لاعبين اساسيين وواحد احتاطى، حيث تواجد فى التشكيل يومها أحمد حجازى ومحمد الننى ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، وعلى جبر، فيما شارك بديلا خلال المباراة محمود عبدالمنعم كهربا بديلا لمروان محسن.

ويلتقى منتخب الفراعنة مع غانا فى العاشرة من مساء اليوم فى الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الأمم لافريقية التى تحتضنها كوت ديفوار حتى 11 فبراير الجارى، فيما يلتقى فى نفس المجموعة غدا الجمعة منتخبا الرأس الاخضر وموزمبيق.

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد نقطة مناصفا مع موزمبيق، فيما يحتل الرأس الأخضر المركز الأول برصيد 3 نقاط، فيما يقبع منتخب غانا فى المركز الأخير بلا رصيد.

مباراة منتخب مصر وغانا مصر وغانا 2017 موعد مباراة مصر وغانا محمد صلاح بطولة الأمم الإفريقية 2024

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