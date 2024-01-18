الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

منتخب مصر
منتخب مصر

شهد معسكر  المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم حالة من الهدوء والتركيز الشديدين داخل فندق إقامة الفراعنة قبل ساعات قليلة من مواجهة منتخب غانا.

ويلتقى منتخب مصر الأول نظيره الغانى فى العاشرة من مساء الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بوانيى، فى اطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة أمم إفريقيا 2023 التى تستضيفها كوت ديفوار حاليًا.

ووضع البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر برنامجًا خاصًا ليوم المباراة تضمن مواعيد الوجبات، وموعد المحاضرة الاخيرة التى سيعلن خلالها التشكيل قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

وشدد فيتوريا على اللاعبين بعدم التواجد فى بهو الفندق والالتزام بالتواجد فى الغرف الخاصة بهم دون أى تجمعات، لضمان الراحة والتركيز من جانب الجميع، مطالبا أعضاء جهازه المعاون بتنفيذ تعليماته ومتابعة اللاعبين حتى موعد المحاضرة التى تجرى فى السادسة مساء قبل التحرك إلى ملعب المباراة.

وأنهى المنتخب الوطنى تدريباته، مساء أمس، استعدادًا لمواجهة غانا فى المباراة الصعبة التى تحتاج لمزيد من التركيز، والحماس لدى الجميع من أجل تحقيق الفوز وتصحيح المسار، بعد التعادل فى المباراة الأولى أمام موزمبيق.

وتضمنت كلمات فيتوريا للاعبين كيفية السيطرة على المباراة منذ الدقيقة الأولى، وعدم منح زمام المبادرة لصالح النجوم السوداء، ما قد يصعب المهمة، خاصة أن الدوافع لدى منتخب غانا قوية للغاية، فى ظل حاجتهم لنقاط المباراة للحفاظ على فرص التأهل للدور التالى من البطولة، بعد الخسارة المفاجئة فى مباراة الجولة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر.

وتشهد تشكيلة الفراعنة خلال مباراة غانا بعض التغييرات، بهدف تنشيط خط الوسط وإجراء بعض التعديلات على طريقة اللعب، ما يتناسب مع طريقة منتخب غانا التى تعتمد على السرعة.

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