أمم إفريقيا: ماذا يفعل الفراعنة عند مواجهة غانا فى دور المجموعات؟

يلتقى منتخب مصر مع نظيره غانا فى العاشرة من مساء اليوم في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادى عشر من فبراير المقبل.

وقبل مباراة اليوم، التقى منتخب مصر وغانا فى بطولة الأمم الإفريقية 4 مرات منها 3 مرات فى دور المجموعات ومرة فى نهائى البطولة الإفريقية.

ماذا يفعل منتخب مصر عندما يواجه غانا في دور المجموعات بأمم إفريقيا؟

بعيدا عن المباراة التى التقى فيها منتخب الفراعنة مع نظيره النجوم السوداء فى نهائى أمم إفريقيا التى أقيمت فى أنجولا عام 2010 وفوز منتخب مصر بآخر بطولات الفراعنة فى الكان يومها.

والتقى منتخب مصر مع غانا فى 3 مباريات بدور المجموعات، الأولى كانت فى عام 1970 بالبطولة الإفريقية التى احتضنها السودان ويومها تعادل منتخب مصر مع غانا، ونجح منتخب مصر فى اقتناص قمة المجموعة التى تواجد فيها غانا والكونغو الديمقراطية وغينيا، وواصل منتخب مصر منافساته فى البطولة التى أنهاها فى المركز الثالث.

وجاءت المباراة الثانية التى جمعت بين مصر وغانا فى دور المجموعات 1992، والتى أقيمت بالسنغال، ويومها تلقى منتخب مصر الخسارة من غانا، وهى الخسارة التى أطاحت بالفراعنة من الدور الأول، خاصة أن مصر كانت قد خسرت قبلها من زامبيا، ومن تلك البطولة لم يخسر منتخب مصر فى مباراتين بدور المجموعات.

ثم جاءت المباراة الثالثة التى تجمع بين مصر وغانا فى دور المجموعات، وكانت فى بطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017، ويومها حقق منتخب مصر الفوز بهدف محمد صلاح، وتأهل المنتخب كأول المجموعة وشق طريقه لنهائى البطولة والتى لم يتأهل غليها منذ فوزه ببطولة 2010، وخسر الفراعنة فى النهائى أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.