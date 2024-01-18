الخميس 18 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أمم إفريقيا: ماذا يفعل الفراعنة عند مواجهة غانا فى دور المجموعات؟

مصر وغانا
مصر وغانا

يلتقى منتخب مصر مع نظيره غانا فى العاشرة من مساء اليوم في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادى عشر من فبراير المقبل.

وقبل مباراة اليوم، التقى منتخب مصر وغانا فى بطولة الأمم الإفريقية 4 مرات منها 3 مرات فى دور المجموعات ومرة فى نهائى البطولة الإفريقية.

ماذا يفعل منتخب مصر عندما يواجه غانا في دور المجموعات بأمم إفريقيا؟

بعيدا عن المباراة التى التقى فيها منتخب الفراعنة مع نظيره النجوم السوداء فى نهائى أمم إفريقيا التى أقيمت فى أنجولا عام 2010 وفوز منتخب مصر بآخر بطولات الفراعنة فى الكان يومها.

والتقى منتخب مصر مع غانا فى 3 مباريات بدور المجموعات، الأولى كانت فى عام 1970 بالبطولة الإفريقية التى احتضنها السودان ويومها تعادل منتخب مصر مع غانا، ونجح منتخب مصر فى اقتناص قمة المجموعة التى تواجد فيها غانا والكونغو الديمقراطية وغينيا، وواصل منتخب مصر منافساته فى البطولة التى أنهاها فى المركز الثالث.

وجاءت المباراة الثانية التى جمعت بين مصر وغانا فى دور المجموعات 1992، والتى أقيمت بالسنغال، ويومها تلقى منتخب مصر الخسارة من غانا، وهى الخسارة التى أطاحت بالفراعنة من الدور الأول، خاصة أن مصر كانت قد خسرت قبلها من زامبيا، ومن تلك البطولة لم يخسر منتخب مصر فى مباراتين بدور المجموعات.

ثم جاءت المباراة الثالثة التى تجمع بين مصر وغانا فى دور المجموعات، وكانت فى بطولة الأمم الإفريقية بالجابون 2017، ويومها حقق منتخب مصر الفوز بهدف محمد صلاح، وتأهل المنتخب كأول المجموعة وشق طريقه لنهائى البطولة والتى لم يتأهل غليها منذ فوزه ببطولة 2010، وخسر الفراعنة فى النهائى أمام الكاميرون بهدفين مقابل هدف.

ماذا يفعل منتخب مصر عندما يواجه غانا دور المجموعات ببطولة الامم الافريقية مباراة منتخب مصر وغانا بطولة الأمم الإفريقية مصر تفوز على غانا مصر وغانا

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

رخصة الجيل الخامس.. هل يحتاج المواطن لتغيير شريحته إلى 5G؟

بيان من مجلس الوزراء بشأن إجازة الخميس 25 يناير

تفاصيل الساعات الأخيرة فى معسكر الفراعنة قبل مواجهة غانا

الداخلية تكشف تفاصيل تقييد ۱۱ كلبًا وتكميم أفواهها أمام فندق شهير بـ ٦ أكتوبر

لماذا تم تصنيف فيلم منى زكى الجديد "رحلة 404" للكبار فقط؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

مؤمن المحمدي

حازم شحاتة

أحمد الصغير

"حرف".. "الدستور" يكتب فصلًا جديدًا فى تاريخ الصحافة المصرية

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس