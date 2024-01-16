الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل مواجهة الليلة.. التاريخ يُنصف مالى أمام جنوب أفريقيا

هوجو بروس مدرب منتخب
هوجو بروس مدرب منتخب جنوب إفريقيا

سلط موقع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الضوء على مباراة الليلة التي تجمع بين مالي وجنوب أفريقيا، والتي تقام في العاشرة مساءً، ضمن مباريات المجموعة الخامسة، فى بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادي عشر من فبراير المقبل.

وأكد «كاف» أن هذه هي المواجهة الثالثة التي تجمع بين مالي وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية، إذ شهدت المواجهتان السابقتان فوز مالي في المرتين، الأولى في ربع النهائي: 0-2 في نسخة 2002، والثانية بركلات الترجيح في عام 2013 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تاريخ مشاركات مالي في “كان”

وتحمل هذه المشاركة رقم 13 لمالي في كأس الأمم الإفريقية، بما في ذلك التاسعة على التوالي، ولم يلعب أي فريق العديد من المباريات مثل مالي -(54) لقاء في كأس الأمم الأفريقية- دون الفوز باللقب، ويعود أفضل أداء لهم إلى عام 1972، إذ خسرت مالي 3-2 في النهائي ضد الكونغو.

لم تخسر مالي أبداً مباراتها الافتتاحية في كأس الأمم الإفريقية إذ حققت الفوز فى سبع مباريات وتعادلت في 5 مواجهات، ومع ذلك لم يفز منتخب مالي أبداً بمباريات متتالية في بطولة واحدة منذ عام 2004.

وحدها نيجيريا سجلت 22 هدفاً أكثر من مالي (15)، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية هذا العام.

تم تسجيل أربعة من آخر تسعة أهداف لمالي في كأس الأمم الأفريقية من ركلة جزاء، تم تحويل جميع ركلات الجزاء الثلاث الأخيرة بواسطة إبراهيما كوني في نسخة 2021.

فى المقابل تعد هذه المشاركة هى رقم 11 لجنوب إفريقيا في كأس الأمم الأفريقية، والأولى منذ عام 2019، ويعود لقبهم الوحيد في كأس الأمم الأفريقية إلى عام 1996، عندما استضافوا البطولة لأول مرة فى تاريخهم.

وصلت جنوب أفريقيا إلى الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية في مشاركاتها الثلاث الأولى (في 1996، في 1998، في 2000). منذ ذلك الحين، لم يتقدموا أبدا إلى أبعد من ربع النهائي، حيث فازوا بثلاث مباريات فقط من آخر 20 مباراة، وتعادلوا فى 7 وخسروا 10 مواجهات.

لم تسجل جنوب أفريقيا أكثر من هدف واحد في مبارياتها التسع الأخيرة في كأس الأمم الأفريقية.

يشارك مدرب جنوب أفريقيا هوجو بروس في كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية كمدرب، إذ قاد الكاميرون من قبل لتحقيق اللقب في عام 2017.

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