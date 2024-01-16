الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

فيتوريا
فيتوريا

لا صوت داخل بعثة منتخب مصر في مدينة أبيدجان، يعلو على مواجهة منتخب غانا، في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها كوت ديفوار، حتى الحادى عشر من فبراير القادم.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم أيضًا، منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، وتعادل الفراعنة في مباراتهم الافتتاحية أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق، فيما حقق فريق الرأس الأخضر الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف.

منتخب مصر لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز على غانا بأي نتيجة، لضمان وضع قدم في دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية، لعدم تأزم الأمور أكثر من ذلك في بعثة المنتخب.

وكشف مصدر داخل بعثة الفراعنة، أن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، حرص خلال الساعات الماضية على عقد عدد من الجلسات مع لاعبى الفريق، لتحفيزهم استعدادا لمواجهة غانا في العاشرة مساء الخميس المقبل بمباراة الجولة الثانية.

تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدير الفني استقر على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل المنتخب الذي ينوي الاعتماد عليه في مواجهة غانا، بعدما لاحظ تراجعا في أداء بعض اللاعبين، مؤكدا أن المدير الفني للفراعنة، قد يدفع باللاعب أحمد فتوح من بداية المباراة على حساب محمد حمدي، والأمر نفسه بالنسبة إلى عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، مؤكدا أن هناك ماقشات داخل الجهاز الفني حول الاعتماد على مروان عطية في مركز الوسط المدافع على حساب محمد النني، وهناك تفكير أيضا في منح إمام عاشور فرصة المشاركة من بداية المباراة على حساب أحمد سيد زيزو، وإعادة محمد صلاح لشغل مركز الجناح الأيمن.

ويحتل منتخب الرأس الأخضر قمة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخبا مصر وموزمبيق في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ويقبع منتخب غانا فى مؤخرة المجموعة بلا أي نقاط.
وكانت آخر مباراة جمعت بين منتخبي مصر وغانا يوم 12 نوفمبر 2017، في تصفيات كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل للفراعنة وقتها محمود عبد الرازق “شيكابالا” نجم الزمالك.

تشكيل منتخب مصر روي فيتوريا كأس الأمم الأفريقية أحمد فتوح محمد صلاح مصر وغانا

الأكثر قراءة

عاجل.. جلسة "بيبو" تحسم ملف رحيل عمرو السولية عن الأهلي (خاص)

برلمانى لوزير التموين: اعتذارك عن رفع الأسعار "مرفوض"

لصان يسرقان سيارة لبيعها خردة فيعثران على 2.7 مليون جنيه بداخلها

تفاصيل اعتماد الموازنة التخطيطية لشركتي أسيوط والإسكندرية لتكرير البترول

نواب لوزير التموين بالجلسة العامة: تلاعب شديد بمستودعات الأنابيب ودور الرقابة ضعيف

قبل اجتماع الفائدة.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء وأسعار العملات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

ماجد حبته

منتدى التشاؤم العالمى!

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين