عاجل.. 4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

لا صوت داخل بعثة منتخب مصر في مدينة أبيدجان، يعلو على مواجهة منتخب غانا، في مباراة الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها كوت ديفوار، حتى الحادى عشر من فبراير القادم.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية التي تضم أيضًا، منتخبات غانا وموزمبيق والرأس الأخضر، وتعادل الفراعنة في مباراتهم الافتتاحية أمام موزمبيق بهدفين لكل فريق، فيما حقق فريق الرأس الأخضر الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف.

منتخب مصر لا سبيل أمامه سوى تحقيق الفوز على غانا بأي نتيجة، لضمان وضع قدم في دور الـ 16 بالبطولة الأفريقية، لعدم تأزم الأمور أكثر من ذلك في بعثة المنتخب.

وكشف مصدر داخل بعثة الفراعنة، أن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، حرص خلال الساعات الماضية على عقد عدد من الجلسات مع لاعبى الفريق، لتحفيزهم استعدادا لمواجهة غانا في العاشرة مساء الخميس المقبل بمباراة الجولة الثانية.

تغييرات في تشكيل منتخب مصر أمام غانا

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المدير الفني استقر على إجراء عدد من التغييرات على تشكيل المنتخب الذي ينوي الاعتماد عليه في مواجهة غانا، بعدما لاحظ تراجعا في أداء بعض اللاعبين، مؤكدا أن المدير الفني للفراعنة، قد يدفع باللاعب أحمد فتوح من بداية المباراة على حساب محمد حمدي، والأمر نفسه بالنسبة إلى عمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيمن على حساب محمد هاني، مؤكدا أن هناك ماقشات داخل الجهاز الفني حول الاعتماد على مروان عطية في مركز الوسط المدافع على حساب محمد النني، وهناك تفكير أيضا في منح إمام عاشور فرصة المشاركة من بداية المباراة على حساب أحمد سيد زيزو، وإعادة محمد صلاح لشغل مركز الجناح الأيمن.

ويحتل منتخب الرأس الأخضر قمة المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، فيما يأتي منتخبا مصر وموزمبيق في المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، ويقبع منتخب غانا فى مؤخرة المجموعة بلا أي نقاط.

وكانت آخر مباراة جمعت بين منتخبي مصر وغانا يوم 12 نوفمبر 2017، في تصفيات كأس العالم 2018، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل للفراعنة وقتها محمود عبد الرازق “شيكابالا” نجم الزمالك.