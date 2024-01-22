الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بشرة خيرة.. منتخب مصر لم يخسر فى الجولة الثالثة بالكان منذ 26 عامًا

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقى منتخب مصر، بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، مع نظيره الرأس الأخضر فى مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الأمم الإفريقية التى تحتضنها كوت ديفوار حتى الحادى عشر من فبراير المقبل.

وتترقب الجماهير المصرية المباراة بشغف كبير، فى ظل الوضع الصعب للفراعنة بالمجموعة الثانية، واحتلالهم المركز الثانى فى المجموعة برصيد نقطتين من التعادل مع موزمبيق وغانا بنتيجة واحدة 2/2 فى الجولتين الأولى والثانية.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز واقتناص المركز الثانى، للابتعاد عن لغة الحسابات المعقدة والانتظار حتى انتهاء مباريات المجموعات الست، للتعرف على أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث فى المجموعات.

وبالنظر إلى تاريخ مشاركات منتخب مصر فى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية، لم يخسر الفراعنة فى مباراة الجولة الثالثة منذ 26 عامًا، وبالتحديد منذ الخسارة بهدف نظيف أمام المغرب فى بطولة بوركينا فاسو عام 1998، وهى البطولة التى صعد فيها الفراعنة للمباراة النهائية، وتحقيق الفوز على جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين والتتويج باللقب الإفريقى.

منتخب مصر لم يخسر فى الجولة الثالثة بالكان منذ 26 عامًا

منذ بطولة 1998، لم يخسر منتخب مصر فى الجولة الثالثة، كما لم يودع البطولة من الدور الأول سوى مرة واحدة، وكان ذلك فى بطولة 2004 بتونس عندما احتل الفراعنة المركز الثالث خلف الكاميرون والجزائر برصيد 4 نقاط بالفوز على زيمبابوى، والتعادل مع الكاميرون والخسارة أمام الجزائر.

ومنذ 1998 وخلال مشاركة منتخب مصر فى 9 نهائيات إفريقية، حقق منتخب مصر الفوز 7 مرات فى مباريات الجولة الثالثة، وتعادل مرتين فى 2004 أمام الكاميرون و2008 أمام زامبيا.

وجاءت نتائج المنتخب فى الجولة الثالثة بدور المجموعات منذ 1998 كالتالى، عام 2000 حقق المنتخب الفوز على بوركينا فاسو بنتيجة 4/2، وفى بطولة 2002 حقق الفراعنة الفوز على زامبيا بهدفين مقابل هدف، وسقط المنتخب فى فخ التعادل السلبى مع الكاميرون فى بطولة 2004.

وفى بطولة 2006 بالقاهرة، حقق منتخب مصر الفوز على  كوت ديفوار بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفى 2008 تعادل المنتخب مع زامبيا بهدف لكل فريق، وفى 2010، حقق الفراعنة الفوز على بنين بهدفين نظيفين.

وغاب منتخب مصر عن المشاركة فى النهائيات الإفريقية لمدة 3 بطولات متتالية 2012 و2013 و2015، وعاد الفراعنة فى بطولة 2017 فى الجابون، وحقق المنتخب الفوز على غانا بهدف نظيف، وفى بطولة 2021 فاز منتخب مصر على أوغندا بهدفين نظيفين، وفى بطولة 2023 الفوز على السودان بهدف نظيف.

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