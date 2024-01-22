الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الشناوى" يحقق أمنية الطفل الفلسطينى "على" من معسكر منتخب مصر (فيديو)

محمد الشناوي
محمد الشناوي

حقق محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والأهلي، حلم الطفل الفلسطيني “علي” بعدما تواصل معه عن طريق الفيديو خلال معسكر منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا.

ونشر الصحفي الفلسطيني "هاني أبورزق، فيديو لمكالمة بالفيديو بين الشناوي والطفل علي، حيث تمنى الأخير فوز الفراعنة وعودتهم بالكأس إلى مصر.

وقال الطفل الفلسطيني "علي" في تصريحات تليفزيونية، إنه كان يتمنى ارتداء طاقم النادي الأهلي من قفازات وقميص وحذاء، إلا أنه في النهاية أصيب وارتدى بدلًا منها جبيرة في يديه وقدميه.

وتابع "علي" أن نادي الأهلي قدوته، وكان يتمنى زيارته ولقاء محمد الشناوي، مؤكدًا أنه كان يتمنى أن يصبح حارس مرمى نادي الأهلي عندما يكبر.

محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة نادي الأهلي رد على "علي" عبر حسابه بـ"فيسبوك" وكتب: "يا علي صوتك وصل.. تيشيرت الأهلي وقفازات الأهلي موقعين من كابتن محمد الشناوي واللاعبين يكونوا عندك بإذن الله مع أقرب قافلة للتحالف الوطني وإن شاء الله تخف وهجبلك بإذن الله موافقة تيجي مصر وتكمل علاجك وتزور نادي الأهلي.. اتمسك بأحلامك زي ما أنت متمسك بأرضك وقضية بلدك.. وإحنا دايمًا معاك".

وناشد الطفل الفلسطيني المسئولين نقله مع عدد من أفراد عائلته من غزة، وعلاجه في مصر.

وأكد الطفل الفلسطيني في لقاء له أنه كان يتابع كل مباريات نادي الأهلي، قائلا: "الأهلي مبيسودش وجهنا ولكن بيبيضه.. وفازوا بكأس إفريقيا 11 مرة ورفعوا راسنا، وأنا دمي أحمر عشان أهلاوي".

الشناوي محمد الشناوي على الطفل الفلسطيني “علي” منتخب مصر

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