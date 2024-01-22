الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كل الفرص متاحة".. سيناريوهات مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر فى كأس الأمم الإفريقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ساعات قليلة تفصلنا عن المباراة الأهم بدور المجموعات لمصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث يلتقي اليوم المنتخب الوطني والرأس الأخضر في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتقام المباراة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، حيث رفع المدير الفني روي فيتوريا، شعار لا بديل عن الفوز، من أجل خطف بطاقة التأهل لدور الربع النهائي.

في السياق، قال محمود باهي الناقد الرياضي، خلال استضافته ببرنامج “8 الصبح” والمذاع على فضائية dmc، إن المنتخبات الكبيرة لم تدخل في أجواء البطولة الإفريقية.

وأشار "باهي" إلى أن مصر انصدمت منذ المباراة الأولي من ارتفاع مستويات المنتخبات الإفريقية في هذه البطولة، مضيفًا أن منتخب الرأس الأخضر من المنتخبات المنظمة والقوية.

ونوه الناقد الرياضي إلى أن كل الفرص متاحة لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أنه في حالة الخسارة لمصر اليوم، قد نتأهل في حالة تعادل موزمبيق وغانا اليوم.

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