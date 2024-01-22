"الدستور" تكشف حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب (خاص)

كشف مصدر داخل الجهاز الطبي لمنتخب مصر، حجم إصابة محمد صلاح لاعب الفراعنة وفريق ليفربول الإنجليزي.

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله مغادرة محمد صلاح معسكر منتخب مصر وعودته إلى إنجلترا عقب مباراة كاب فيردي من أجل استكمال برنامجه العلاجي.

وتعرض محمد صلاح للإصابة خلال مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية، والتي غادر على إثرها المباراة ليشارك مصطفى فتحي بدلًا منه.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أن الفحوصات المبدئية أثبتت أن إصابة محمد صلاح قوية وليست مجرد شد في العضلة الخلفية.

وأوضح المصدر أن اللاعب بحاجة للراحة والتأهيل فترة تتراوح ما بين 14 إلى 20 يومًا، وبالتالي سيكون من الصعب عودته والمشاركة مع المنتخب حال وصوله الفريق الوطني إلى نهائي البطولة.

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