الإثنين 22 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عضو بالجبلاية "ينفض يده": فوجئت ببيان سفر صلاح والقرار مسئولية هؤلاء

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد محمد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب الوطني جاهز ومستعد للغاية لمواجهة كاب ڤيردي، وأنه يثق بشدة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأوضح أبوالوفا، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc، أن إصابة محمد صلاح تستغرق نحو أسبوع وأن قرار علاجه مع فريقه يعتبر الأفضل، طالما سمح له الجهاز الفني للمنتخب.

أشار إلى أنه لم يكن يعلم شيئا عن القرار، وأنه سيتلقى العلاج أملًا في تجهيزه للمباريات بعد الغياب عن مواجهتين: ڤيتوريا وحازم إمام لهما القرار، وبالتأكيد أن هذا القرار سيكون صائبا طالما أقره الثنائي.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسؤولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد ابو الوفا اتحاد الكرة روى فيتوريا البرتغالي منتخب مصر محمد صلاح

مواد متعلقة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

اتحاد الكرة يعلن موعد سفر محمد صلاح لإنجلترا

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

الأكثر قراءة

مصدر يكشف وعد محمد صلاح للمسئولين قبل السفر إلى ليفربول

محمد صلاح يعود إلى ليفربول لإعادة تأهيله من الإصابة

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

سياسيون: زيارة رئيس الصومال لمصر هدفها حشد الدعم لمواجهة تهديدات أديس أبابا

فيتوريا يستقر على تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردى (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة