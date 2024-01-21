عضو بالجبلاية "ينفض يده": فوجئت ببيان سفر صلاح والقرار مسئولية هؤلاء

أكد محمد أبوالوفا، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن المنتخب الوطني جاهز ومستعد للغاية لمواجهة كاب ڤيردي، وأنه يثق بشدة في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

وأوضح أبوالوفا، عبر برنامج الكابتن مع أحمد حسن على قناة dmc، أن إصابة محمد صلاح تستغرق نحو أسبوع وأن قرار علاجه مع فريقه يعتبر الأفضل، طالما سمح له الجهاز الفني للمنتخب.

أشار إلى أنه لم يكن يعلم شيئا عن القرار، وأنه سيتلقى العلاج أملًا في تجهيزه للمباريات بعد الغياب عن مواجهتين: ڤيتوريا وحازم إمام لهما القرار، وبالتأكيد أن هذا القرار سيكون صائبا طالما أقره الثنائي.

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