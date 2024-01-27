سعر الذهب اليوم السبت 27-1-2024 فى مصر للبيع والشراء

ننشر سعر الذهب اليوم السبت 27-1-2024 في مصر للبيع والشراء في محلات الصاغة المصرية وفقا للبورصة العالمية والتي تشهد تذبذبا في أسعار كافة أعيرة الذهب بسبب الأحداث المتوترة في قطاع غزة والضربة الأمريكية البريطانية التي وجهت للحوثيين في اليمن بفعل أحداث باب المندب.

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 27-1-2024

يعرض الدستور للقراء سعر الذهب اليوم السبت 27-1-2024 في مصر للبيع والشراء في محلات الصاغة المصرية للمستهلكين وذلك مع الارتفاعات الغير مبررة التي تحدث في الأسواق المصرية عقب كسر الدولار حاجز الـ 62 جنيها في السوق الموازية نتيجة قلة توافره في البنوك المصرية بسبب قلة موارد قناة السويس الدولارية حيث جاءت الأسعار كما يلي:

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 4377 جنيها.

البيع 4357 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 11 نقطة.



سجل سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 4275 جنيها.

البيع 4177 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 3830 جنيها.

البيع 3730 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 9 نقطة.

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

الشراء 3283 جنيها.

البيع 3183 جنيها.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر الذهب اليوم بالدولار

سجلت اونصة الذهب في الأسواق المصرية للمستهلكين وفقا للبورصة العالمية نحو 2020 دولار.

سجل جنيه الذهب نحو 30640 جنيها بزيادة تقدر بنحو 80 جنيها.

سجل سبيكة الذهب وزن 2.5 جرام نحو 11000 جنيه.

سجل سبيكة الذهب وزن 5 جرام نحو 22000 جنيه.

سجل سبيكة الذهب وزن 31.1 جرام نحو 136840 جنيها.





سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب في الأسواق المصرية للمستهلكين والتي تفرضها هيئة الموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من محل للآخر حيث تشمل رسوم الدمغة والضريبة لكل جرام من الأعيرة المختلفة وجاءت كما يلي:

تتراوح مصنعية عيار 24 من 50 _ 60 جنيها للجرام.

تتراوح مصنعية عيار 21 من 65 _ 70 جنيها للجرام.

تتراوح مصنعية عيار 18 من 70 _ 110 جنيهات للجرام.



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