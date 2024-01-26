تصريحات مدبولى بشأن صندوق الاستثمار فى الذهب تتصدر اهتمامات الصحف

تصدَّرت تصريحات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن صندوق الاستثمار في الذهب، بالإضافة إلى عدد من الأخبار الأخرى، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة.

وتحت عنوان "جذب استثمارات جديدة.. وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد أن صناديق الاستثمار في المعادن، ومنها الذهب، تأتي في ضوء الرغبة في توفير فرص استثمارية وإدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم في التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة في استثمار منظم وآمن، موضحًا أن هذه الصناديق تأتي كذلك في إطار جهود الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية في مختلف المجالات والقطاعات.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال استعراض رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا، أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية حول إطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب، والذي يتزامن تأسيسه بعد استحداث تشريعات جديدة منظمة لتلك الصناديق التي تعد حديثة العهد على الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تلبية رغبات الكثيرين ممن يبحثون عن فرص استثمارية غير تقليدية للحفاظ على قيمة أموالهم.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله: "يأتي إطلاق هذه الصناديق، في إطار توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص، كما أن صندوق الاستثمار في الذهب سيكون بداية فقط لإطلاق المزيد من صناديق الاستثمار وأدوات مالية أخرى، كما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، وربط السوق المصرية بالأسواق العالمية".

مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالـم

بالانتقال إلى صحيفة "الأهرام"، وتحت عنوان: "وزير المالية خلال لقائه الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج: مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالـم"، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين حول العالم، وتحرص على تعزيز علاقاتها الاقتصادية بالشركاء الدوليين.

وأوضحت أن ذلك جاء خلال لقائه جون لى الرئيس التنفيذى لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على هامش مشاركتهما فى المنتدى المالى الآسيوى، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك فى مختلف المجالات، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة، والمزايا التنافسية والمحفزات الجاذبة للقطاع الخاص ضمن جهود الدولة الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والسفير باهر شويخى، قنصل مصر العام فى هونج كونج.

وحسب الصحيفة، فقد لفت معيط إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع هونج كونج؛ باعتبارها أحد أكبر المراكز المالية العالمية على مستوى الخدمات المالية والسياحية والتجارية واللوجيستية، كما تعتز بالشراكة الاقتصادية مع الصين، التى تشهد تناميًا يُسهم فى تحقيق مصلحة البلدين، ويعزز مسار العمل المشترك.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، قالت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان: "المعارك تحتدم فى خان يونس.. والمدنيون محاصرون بغارات الاحتلال"، ارتفعت وتيرة المعارك بغزة، أمس، وتركزت الضربات الجوية الإسرائيلية والعمليات البرية على مدينة خان يونس، كبرى مدن جنوب قطاع غزة، غداة قصف ملجأ تابع للأمم المتحدة يؤوى نازحين فلسطينيين أثار تنديدًا شديدًا.

وذكرت الصحيفة، أن شهودًا خلال ليل أمس الأول أفادوا بضربات جوية على رفح ومعارك فى خان يونس، وذكرت وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس فى الصباح سقوط العديد من القتلى والجرحى عبر القطاع المدمر جراء الحرب المستمرة منذ أشهر.

وأشارت إلى أن مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في غزة توماس وايت، أعلن أن «قذيفتى دبابات أصابتا مبنى يؤوى ٨٠٠ شخص».

وقال المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازارينى، إن الملجأ معروف وتمت «مشاركة إحداثياته بوضوح مع السلطات الإسرائيلية»، منددا بـ«انتهاك صارخ لقواعد الحرب الأساسية».