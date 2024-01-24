الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجرى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بجناح مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55.

ورافق الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، رئيس الوزراء في جولة داخل أروقة جناح المكتبة، استعرض من خلالها تفاصيل مشاركة المكتبة وأبرز إصداراتها ومشروعاتها الثقافية المشاركة في نسخة المعرض هذا العام.

 

550 عنوانًا من أبرز وأحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

وتُشارك مكتبة الإسكندرية في معرض الكتاب بجناحين، أحدهما للعرض والاضطلاع، وآخر للبيع، وتطرح من خلالهما للجمهور أكثر من 550 عنوانًا من أبرز وأحدث إصداراتها..

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مدبولى: معرض القاهرة الدولى للكتاب امتداد للدور والتأثير التنويرى الذى دائمًا ما تسهم به مصر

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رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

 وحرصت المكتبة علي تقديم كل ما هو مميز لجمهور المعرض لهذا العام، فخصصت خصم يصل من 20%؜ إلي 75% علي كل مطبوعاتها، ينتهي بانتهاء فعاليات المعرض.

 

"مدبولي" يشهد انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب  

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح الدورة الـ55 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها خلال الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المُقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية.

وحضر فعاليات الافتتاح عدد من الوزراء والسفراء، وعدد من المبدعين والكتاب والإعلاميين، إلى جانب هيلدا كليمتسدال، سفيرة دولة النرويج بالقاهرة.

وعقب الافتتاح، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الحدث أحد أهم الجُسور التي تربط الثقافة المصرية بغيرها من الروافد العربية والعالمية، كما يُمثلُ امتدادًا للدور والتأثير التنويري الذي دائمWا ما تسهم به مصر في مختلف العلوم والمعارف.

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مدبولى: معرض القاهرة الدولى للكتاب امتداد للدور والتأثير التنويرى الذى دائمًا ما تسهم به مصر

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

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