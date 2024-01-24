الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

رئيس الوزراء يتفقد
رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، عددا من أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الخامسة والخمسين، يرافقه الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ولفيف من الأدباء والمثقفين المصريين والعرب.

بدأ رئيس الوزراء جولته داخل معرض الكتاب بتفقد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب، واستمع لشرح واف من الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس هيئة الكتاب، حول إصدارات الهيئة التي تشارك بها فى معرض الكتاب هذا العام.

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

وانتقل رئيس الوزراء لتفقد جناح وزارة الدفاع واستمع لشرح واف حول المعروض، وتفقد أيضا جناح وزارة الداخلية وسجل حضوره فى أجندة كبار الزوار.

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

وتابع رئيس الوزراء تفقده عددا من الأجنحة المختلفة، حيث تفقد جناح الرقابة الإدارية وجناح مدينة الشارقة للنشر، حيث استقبلته السفيرة الإماراتية لدى مصر ورئيس هيئة الشارقة للنشر ولفيف من الكتاب والمثقفين الإماراتيين.

"نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"

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رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

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قناة "الوثائقية" تحتفى بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

وافتتح رئيس مجلس الوزراء معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، حيث رافقته وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبحضور عدد من الوزراء.

رئيس الوزراء يتفقد عددًا من أجنحة معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

تقام فعاليات المعرض الثقافية للجمهور في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل، وتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن "شخصية المعرض"، واسم الكاتب يعقوب الشاروني "شخصية معرض كتاب الطفل".

معرض القاهره الدولي للكتاب دورته الخامسة والخمسين رئيس مجلس الوزراء وزير الشباب الأدباء والمثقفين

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رئيس الوزراء يفتتح معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55

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