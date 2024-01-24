قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في إطار احتفاء قناة "الوثائقية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير؛ تُعلن القناة إنتاجها وعرضها- طوال فترة المعرض- سلسلة من اللقاءات الخاصة مع عدد الكُتّاب، والنقاد، والمثقفين، التي تُوثق شهاداتهم وذكرياتهم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه أحد أقدم معارض الكتاب في العالم وأعرقها، متناولة أبرز إسهاماته، وفعالياته، ودوره الثقافي، والمعرفي، والتنويري في مصر والوطن العربي منذ عام 1969 حتى اليوم.

الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

ويشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، 1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب هذا العام، الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:

- اختيار أيقونة شراء تذكرة.

- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.

- إدخال رقم تليفونك المحمول.

- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.

- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب، هذا العام يأتي بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة ونصون الكلمة).