الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قناة "الوثائقية" تحتفي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الوثائقية
الوثائقية

في إطار احتفاء قناة "الوثائقية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، التي تحمل شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير؛ تُعلن القناة إنتاجها وعرضها- طوال فترة المعرض- سلسلة من اللقاءات الخاصة مع عدد الكُتّاب، والنقاد، والمثقفين، التي تُوثق شهاداتهم وذكرياتهم عن معرض القاهرة الدولي للكتاب، بوصفه أحد أقدم معارض الكتاب في العالم وأعرقها، متناولة أبرز إسهاماته، وفعالياته، ودوره الثقافي، والمعرفي، والتنويري في مصر والوطن العربي منذ عام 1969 حتى اليوم.

الدورة الـ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 

ويشارك في الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب،  1200 ناشر من مختلف قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، كما يشارك في المعرض 70 دولة من جنسيات مختلفة، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

ويمكن للراغبين في دخول معرض الكتاب هذا العام، الحصول على التذاكر من خلال المنصة الرقمية واتباع عدد من الخطوات؛ وهي كالتالي:

- اختيار أيقونة شراء تذكرة.
- اختيار شراء تذكرة دون عمل حساب على المنصة في حال عدم رغبتك في إنشاء حساب على موقع المعرض.
- إدخال رقم تليفونك المحمول.
- تحديد عدد التذاكر الذي ترغب في شرائه.
- الضغط على اختيار وسيلة الدفع (بطاقة ائتمان - كارت ميزة - أمان أو مصاري أو وسائل الدفع الإلكتروني).

الجدير بالذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب، هذا العام يأتي بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة ونصون الكلمة).

الوثائقية معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب قناة الوثائقية انتاج الوثائقية

مواد متعلقة

ليلى علوي: استعنت بـ"ابني" لإتقان الدرامز من أجل "مقسوم" (فيديو)

يحيى خليل يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بأوبرا القاهرة والإسكندرية

مدحت صالح: "وبينا ميعاد2" من قلب الأسرة المصرية.. وأحداثه مليئة بالمفاجآت (خاص)

مدحت صالح يحتفل بعيد الحب في الأوبرا.. اعرف التفاصيل وأسعار التذاكر

مدينة ساحرة| فريق "وبينا ميعاد2" يظهر المعالم الجمالية لمرسى مطروح

عارفة عبدالرسول لـ"الدستور": سعيدة بالحراك السينمائى.. وهذه علاقتى بمحمد محمود فى "بنقدر ظروفك"

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وقائمة أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي

ممنوع عنه الزيارات فى المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لأحمد العوضى

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟