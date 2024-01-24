الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ليلى علوي: استعنت بـ"ابني" لإتقان الدرامز من أجل "مقسوم" (فيديو)

النجمة ليلى علوي
النجمة ليلى علوي

أعربت النجمة ليلى علوى، عن سعادتها البالغة بردود الأفعال التى تتلقاها على أحدث أعمالها السينمائية "مقسوم"، مؤكدة أن كافة المشاهد في الفيلم مؤثرة بشكل كبير وأنها تأثرت بكثير من الأحداث عندما جلست للمشاهدة الفيلم.

 

ليلى علوي: فيلم "مقسوم" مليء بالمشاعر الصادقة والمؤثرة

وذكرت أنها تعلمت "الدرامز" حتى تؤدي الدور بشكل جيد  ولا يكون به أخطاء، قائلة: "تعلمت لفترة الدرامز عشان بزعل لما ممثل يؤدي دور عازف ويكون عنده غلط، حرصت على التعلم الجيد ولعبت على الدرامز وكنت براجع المخرجة، وأحرص على العديد من التساؤلات لعدم تقديم مشاهد مغلوطة، خاصة أن خالد ابني بيلعب درامز في البيت".

وأضافت خلال حوارها إلى برنامج "كلمة أخيرة": "كل المشاهد تأثرت بها لأنها كلها معمولة بمشاعر صادقة والمخرجة نجحت في ده لأنها حساسة وأنثى والفيلم مليء بالمشاعر وكانت واخدة بالها من كل حاجة وسابتنا بطبيعتنا".

وتابعت ليلى: "اخترت شخصية هند لأن الكاتب هيثم دبور عرض علي الشخصية اللي أنا عاوزة أعملها واخترت هند وأنا مبسوطة أني اخترتها وأن الناس شايفة اختلافي في الدور".

تفاصيل فيلم مقسوم

تدور أحداث فيلم "مقسوم" في إطار اجتماعي كوميدي موسيقي، وتظهر ليلى علوي في العمل بشخصية مطربة اعتزلت الغناء بعدما كونت فرقة موسيقية مع شيرين رضا وسماء إبراهيم في التسعينيات.

صناع وأبطال فيلم مقسوم

يشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم ليلى علوي، شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، سيد رجب، عمرو وهبة، والطفلة لافينيا نادر، والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج أحمد يوسف وهيثم دبور وكريم الشناوي.

 

 

 

ليلى علوي مقسوم تفاصيل فيلم مقسوم النجمة ليلى علوي ليلى علوي تكشف تفاصيل مقسوم

مواد متعلقة

يحيى خليل يحتفل بعيد الحب مع جمهوره بأوبرا القاهرة والإسكندرية

مدحت صالح: "وبينا ميعاد2" من قلب الأسرة المصرية.. وأحداثه مليئة بالمفاجآت (خاص)

مدحت صالح يحتفل بعيد الحب في الأوبرا.. اعرف التفاصيل وأسعار التذاكر

مدينة ساحرة| فريق "وبينا ميعاد2" يظهر المعالم الجمالية لمرسى مطروح

عارفة عبدالرسول لـ"الدستور": سعيدة بالحراك السينمائى.. وهذه علاقتى بمحمد محمود فى "بنقدر ظروفك"

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وقائمة أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي

ممنوع عنه الزيارات فى المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لأحمد العوضى

نجوم الفن يحتفلون بصعود المنتخب المصرى لدور الـ16 فى كأس أفريقيا

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار جديد من النيابة ضد سائق التريلا المتسبب في حادث تصادم السيارات بالمريوطية

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

إمساكية الشهر الكريم| موعد أول يوم سحور وإفطار في شهر رمضان 2024

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة وقف إطلاق النار وتحرير المخطوفين.. ما هي المُعضلة الإسرئيلية؟

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟