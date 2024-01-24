الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مدحت صالح: "وبينا ميعاد2" من قلب الأسرة المصرية.. وأحداثه مليئة بالمفاجآت (خاص)

مدحت صالح
مدحت صالح

أعرب النجم الكبير مدحت صالح، عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور، على أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2"، الذي يشارك فى بطولته أمام النجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، وايضا بردود الأفعال على الأغنية الرسمية للمسلسل "واحد طيب" التى حققت نسبة مشاهدة واسعة تخطت الـ 3 مليون فى أيام قليلة منذ طرحها بالتزامن مع حلقات المسلسل.

تحمست كثيرا لتقديم "وبينا ميعاد2"  و كيمياء خاصة تجمعنى بفريق العمل بأكمله

وأضاف "مدحت" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": تحمست كثيرا لتقديم جزء ثانى من أحداث وبينا ميعاد لأن الدراما الاجتماعية المكتوبة بحبكة مثل التى يقدمها هاني كمال لا تنتهي كما أنها تعيش مع الجمهور على مدار السنوات، خاصة أنه يجد نفسه أمام أحداث حقيقية يشعر أنها مأخوذة من قلب الأسرة المصرية، أي أنها شخصيات من دم ولحم المجتمع، لذا هناك دافع كبير لتقديم جزء ثاني المساحة تسمح لنا أن نقدم 40 حلقة، ومن هنا اعد الجمهور أن الحلقات المقبلة مليئة بالمفاجآت.

مستمع كثيرا بالتنوع فى الموسم الدرامي الحالي  

وأشاد "مدحت" بالموسم الدرامي الحالي، قائلا: مستمتع جدا بالحركة الدرامية، وفخور بكافة الأعمال التى تعرض على الشاشات طوال العام والثراء الدرامي، مؤكدًا أن خلق مواسم درامية لا تقل أهمية عن الموسم الرمضاني شيء عظيم، مضيفا: من مميزات مسلسلات الاوف سيزون أنه أصبح هناك دراما على مدار العام مما يتيح الفرصة للجمهور على مشاهدة نوعية مسلسلات مختلفة من حيث الكم والكيف فى عدد الحلقات والنوعية التى تنمتى إليها الدراما.

علاقتي بصناع "وبينا ميعاد" لا تقدر بثمن

وبسؤاله عن تكرار التعاون مع المخرج والمؤلف هاني كمال قال "مدحت": "هناك علاقات اجتماعية وصداقة لا تقدر بثمن وفي الحقيقة أنا بعتبر علاقتى بالمؤلف هاني كمال أو المنتج إبراهيم حمودة، خير مثال للأخوة والصداقة وعشرة العمر الطيبة، فقد تعاونا من قبل فى 3 أجزاء للمسلسل العزيز على قلبي "أبو العروسة" وجزأين "وبينا ميعاد"، واتمنى التعاون مرارا وتكرارا، كما أن هناك كيمياء خاصة تجمعنى بفريق العمل بأكمله.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2

يشارك فى أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبرى فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

مدحت صالح مدحت صالح وبينا ميعاد2 مدحت صالح واحد طيب النجم مدحت صالح أحداث وبينا ميعاد2 وبينا ميعاد2 من قلب الأسرة المصرية

مواد متعلقة

مدحت صالح يحتفل بعيد الحب في الأوبرا.. اعرف التفاصيل وأسعار التذاكر

مدينة ساحرة| فريق "وبينا ميعاد2" يظهر المعالم الجمالية لمرسى مطروح

عارفة عبدالرسول لـ"الدستور": سعيدة بالحراك السينمائى.. وهذه علاقتى بمحمد محمود فى "بنقدر ظروفك"

دراما رمضان 2024.. التفاصيل الكاملة وقائمة أبطال مسلسل "إمبراطورية ميم" لـ خالد النبوي

ممنوع عنه الزيارات فى المستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية لأحمد العوضى

نجوم الفن يحتفلون بصعود المنتخب المصرى لدور الـ16 فى كأس أفريقيا

الحلو ضيف شرف أولى حفلات "100 سنة غنا" للحجار بالأوبرا

صدقي صخر يدخل بلاتوهات "فراولة" أمام نيللي كريم.. خلال أيام

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار