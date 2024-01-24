مدحت صالح: "وبينا ميعاد2" من قلب الأسرة المصرية.. وأحداثه مليئة بالمفاجآت (خاص)

أعرب النجم الكبير مدحت صالح، عن سعادته البالغة بردود أفعال الجمهور، على أحداث مسلسل "وبينا ميعاد2"، الذي يشارك فى بطولته أمام النجم صبري فواز، والنجمة شيرين رضا، وايضا بردود الأفعال على الأغنية الرسمية للمسلسل "واحد طيب" التى حققت نسبة مشاهدة واسعة تخطت الـ 3 مليون فى أيام قليلة منذ طرحها بالتزامن مع حلقات المسلسل.

تحمست كثيرا لتقديم "وبينا ميعاد2" و كيمياء خاصة تجمعنى بفريق العمل بأكمله

وأضاف "مدحت" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": تحمست كثيرا لتقديم جزء ثانى من أحداث وبينا ميعاد لأن الدراما الاجتماعية المكتوبة بحبكة مثل التى يقدمها هاني كمال لا تنتهي كما أنها تعيش مع الجمهور على مدار السنوات، خاصة أنه يجد نفسه أمام أحداث حقيقية يشعر أنها مأخوذة من قلب الأسرة المصرية، أي أنها شخصيات من دم ولحم المجتمع، لذا هناك دافع كبير لتقديم جزء ثاني المساحة تسمح لنا أن نقدم 40 حلقة، ومن هنا اعد الجمهور أن الحلقات المقبلة مليئة بالمفاجآت.

مستمع كثيرا بالتنوع فى الموسم الدرامي الحالي

وأشاد "مدحت" بالموسم الدرامي الحالي، قائلا: مستمتع جدا بالحركة الدرامية، وفخور بكافة الأعمال التى تعرض على الشاشات طوال العام والثراء الدرامي، مؤكدًا أن خلق مواسم درامية لا تقل أهمية عن الموسم الرمضاني شيء عظيم، مضيفا: من مميزات مسلسلات الاوف سيزون أنه أصبح هناك دراما على مدار العام مما يتيح الفرصة للجمهور على مشاهدة نوعية مسلسلات مختلفة من حيث الكم والكيف فى عدد الحلقات والنوعية التى تنمتى إليها الدراما.

علاقتي بصناع "وبينا ميعاد" لا تقدر بثمن

وبسؤاله عن تكرار التعاون مع المخرج والمؤلف هاني كمال قال "مدحت": "هناك علاقات اجتماعية وصداقة لا تقدر بثمن وفي الحقيقة أنا بعتبر علاقتى بالمؤلف هاني كمال أو المنتج إبراهيم حمودة، خير مثال للأخوة والصداقة وعشرة العمر الطيبة، فقد تعاونا من قبل فى 3 أجزاء للمسلسل العزيز على قلبي "أبو العروسة" وجزأين "وبينا ميعاد"، واتمنى التعاون مرارا وتكرارا، كما أن هناك كيمياء خاصة تجمعنى بفريق العمل بأكمله.

صناع وأبطال مسلسل وبينا ميعاد2

يشارك فى أحداث مسلسل "وبينا ميعاد 2" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم صبرى فواز، شيرين رضا، مدحت صالح، وفاء صادق، بسمة، محمد سليمان، إيهاب فهمي، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، أحمد فريد، والفنانون الشباب تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكدوانى، أميرة أديب، والطفل محمد العزازى، والطفلة كنزى رماح، والمسلسل من إنتاج شركة سكوير ميديا لمالكها المنتج إبراهيم حمودة بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن تأليف وإخراج هاني كمال.