الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عارفة عبد الرسول لـ"الدستور": سعيدة بالحراك السينمائي.. وهذه علاقتى بمحمد محمود فى "بنقدر ظروفك"

عارفة عبدالرسول ومحمد
عارفة عبدالرسول ومحمد محمود فى بنقدر ظروفك

أعربت الفنانة القديرة عارفة عبد الرسول، عن سعادتها البالغة بمشاركتها فى أحداث فيلم "بنقدر ظروفك" الذي تشارك فى بطولته أمام النجم أحمد الفيشاوي، والنجمة مي سليم، مؤكدة فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" أنها اقتربت من إنهاء تصوير مشاهدها بالكامل، وذلك بقيادة المخرج أيمن مكرم، تمهيدا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة القليلة المقبلة.

عارفة عبد الرسول: فخورة بحالة الحراك السينمائي

وأضافت "عارفة" أن فيلم بنقدر ظروفك، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي كوميدي، مؤكدة أنها فخورة بحالة الحراك السينمائي والمنافسة الشرسة على الإيرادات بين مجموعة الافلام المعروضة بالسينمات فى الوقت الحالى.

وفى سياق متصل، روجت عارفة، لمسلسل بنقدر ظروفك، ونشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة تجمعها بالفنان القدير محمد محمود، وهو يرتدى البدلة وتجلس هى بجانبه بفستان زفاف، كما نشرت صورة أخرى لهم تجمعهم بكلا من نسرين طافش ومي سليم، وأحمد الفيشاوي، وإبرام سمير، وجميعهم فى كوشة زفاف واحدة وعلقت قائلة: فرح جماعي.

صناع وأبطال فيلم بنقدر ظروفك 

يشارك فى بطولة فيلم بنقدر ظروفك نخبة كبيرة من الفنانين وهم أحمد الفيشاوي، مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

عارفة عبد الرسول تشارك فى “الملكة” و"عصابة عظيمة" 

الجدير بالذكر أن عارفة عبد الرسول، يعرض لها حاليا فى السينمات فيلم "الملكة" الذي تشارك فى بطولته أمام الفنانة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس، وآخرون، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.

وتشارك أيضا فى فيلم "عصابة عظيمة" أمام النجمة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفى، رنا رئيس، عنبة، فرح الزاهد، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف هاجر الإبيارى، وإخراج ائل إحسان.

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