عارفة عبدالرسول تواصل تصوير "كتف قانونى" وتنتظر عرض "عصابة عظيمة"

تعيش الفنانة عارفة عبدالرسول، حالة من النشاط الفني، إذ تواصل تصوير دورها فى أحدث أعمالها السينمائية "كتف قانوني" بصحبة الفنانة هالة صدقى، وقيادة المخرج سامح عبدالعزيز، استعدادًا لطرحه بدور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل وأبطال فيلم كتف قانوني

تدور أحداث فيلم "كتف قانوني" فى إطار كوميدى داخل ناد رياضى تمتلكه الفنانة هالة صدقى.

فيلم "كتف قانوني" يشارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم هالة صدقى، دينا، شيرين رضا، عارفة عبدالرسول، كريم عفيفى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بالإضافة لعدد آخر من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزى، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

عارفة عبدالرسول تنتظر عرض "عصابة عظيمة"

من جهة أخرى، تنتظر عارفة عبدالرسول طرح فيلم "عصابة عظيمة" الذي انتهت من تصوير أحداثه مؤخرًا أمام الفنانة القديرة إسعاد يونس، وقيادة المخرج وائل إحسان.

وقد وضعت الجهة المنتجة موعدًا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائية فى موسم رأس السنة الجديدة 2024، إذ أوشك المخرج وائل إحسان على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالفيلم لطرح البوسترات الدعائية والتريلر الرسمي للفيلم خلال الفترة القليلة المقبلة.

تفاصيل وأبطال فيلم عصابة عظيمة

تدور أحداث فيلم عصابة عظيمة، في إطار اجتماعي كوميدي مليء بالتشويق، حول إسعاد يونس التي تقدم شخصية "عظيمة" وهى والدة كريم عفيفي، الذي يتعرض خلال الأحداث لعملية نصب كبيرة، ويتفق الثنائي على ضرورة استرداد حقهما من خلال تشكيل عصابة، ومن هنا تتوالى الأحداث.

فيلم عصابة عظيمة يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم إسعاد يونس، أحمد رزق، كريم عفيفي، عارفة عبدالرسول، رنا رئيس، محمد ثروت، محمد محمود، عنبة، فرح الزاهد، وهو من تأليف هاجر الإبياري ومن إخراج وائل إحسان.

آخر أعمال عارفة عبدالرسول

وكان قد عرض مؤخرًا لعارفة عبدالرسول، مسلسل "بالطو"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا ونال إشادات واسعة من الجمهور والنقاد، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عصام عمر، محمود البزاوي، محمد محمود، محمود حافظ، محمد رضوان، ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد المهندس. كما يضم عددًا كبيرًا من النجوم ضيوف الشرف منهم خالد الصاوى، ومحمد لطفى.