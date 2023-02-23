الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عارفة عبدالرسول لـ«الدستور»: توحدت مع شخصية «ميس كوثر» فى «بالطو» وتعرضت لمواقف مشابهة

عارفة عبدالرسول
عارفة عبدالرسول

أكدت الفنانة عارفة عبدالرسول، أن مسلسل «بالطو»، يعد خطوة جديدة في تاريخ الدراما المصرية، وينتمي لنوعية الأعمال الكوميدية، ولكن من نوع خاص وعالم مختلف، وهذا ما جعل الجمهور يتلهف لمتابعة الأحداث من أول حلقة.

وأضافت «عارفة» فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»: سعيدة جدًا بردود الأفعال، وأعد الجمهور أن المفاجآت كثيرة وغير متوقعة فى الحلقات المقبلة، فقد شعرت بنجاح المسلسل منذ أن قرأت السيناريو المكتوب بحنكة وحبكة درامية مبهرة، ووجدت نفسي أقرأ الـ10 حلقات بشغف رهيب، وتعاطفت بشكل كبير مع شخصية «ميس كوثر» التى أجسدها خاصة أنها تشبهنى بشكل كبير، وقريبة جدًا منى فى الواقع، فأنا ابنة دواوين وزارة الثقافة، وكنت مديرة المكتب الفنى، وتعرضت لمواقف مشابهة كثيرًا فى الواقع من حيث «الروتين وبصمة الحضور والانصراف والجزاءات»، فتوحدت من الشخصية، والقصة جعلتنى أوافق على الفور، وتحمست كثيرًا للتصوير.

المخرج عمر المهندس يتمتع بفكر مختلف ورؤية بصرية

وأشادت «عارفة» بمجهودات المخرج عمر المهندس، مؤكدة أنه يتمتع بفكر مختلف ورؤية بصرية جذابة، «ديمقراطي» يستمع إلى الرأي الآخر، إضافة لإدارته لباقى العناصر بحرفية وذكاء واضح، بالإضافة لجودة الرؤية البصرية والحالة السمعية، فالمسلسل منح مساحات عالية لكل العناصر التمثيلية والمواهب الشابة، إضافة إلى العناصر الأخرى، منها التصوير والموسيقى التصويرية والمونتاج والملابس، بصراحة سعدت كثيرًا بالتعاون مع الكاست بأكمله وشعرت أننا أسرة على قلب واحد.

عارفة عبدالرسول فى المسلسل

أحداث مسلسل «بالطو»

أحداث المسلسل الكوميدي «بالطو» عن دكتور عاطف حديث التخرج عقب استلام خطاب تكليفه في وحدة صحية بقرية طرشوخ الليف، حيث قدم تظلمًا لنقله ولكنه استلم العمل في الوحدة الصحية لحين البت قي التظلم، حيث يفاجأ بتعيينه مديرًا للوحدة الصحية عقب وفاة المدير، والذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي ليتولي مهام منصبه الجديد فيتعرض للعديد من المواقف الكوميدية مع الموظفين والمرضي من أهل القرية.

مواعيد عرض مسلسل «بالطو»

مسلسل بالطو يذاع عبر منصة watch it، إذ تُعرض حلقتان متتاليتان من المسلسل أسبوعيًا، كل يوم أربعاء في تمام الساعة الـ10 صباحًا، ويستمر عرض المسلسل حتى يوم 8 مارس المقبل، ويمكنك إنشاء حساب على المنصة لمتابعته.

ويشارك في بطولة مسلسل "بالطو" مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عصام عمر، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، محمد محمود، محمود حافظ، محمد رضوان، ومريم الجندي، وهو من تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد المهندس. كما يضم عددًا كبيرًا من النجوم ضيوف الشرف منهم خالد الصاوى، ومحمد لطفى.

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