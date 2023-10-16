الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هالة صدقى تكشف تفاصيل أحدث أفلامها "كتف قانونى": كوميديا كرة القدم

هالة صدقى
هالة صدقى

كشفت الفنانة هالة صدقى تفاصيل فيلمها الجديد "كتف قانوني"، والذى يعد أول أعمالها السينمائية بعد غياب سنوات، وبعد النجاح الكبير الذى حققته خلال مسلسل "جعفر العمدة" فى الموسم الرمضانى الماضى، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الأحداث محورية، ويشارك معها عدد كبير من ضيوف الشرف، والذي تعتبره رسالة حب من زملائها للقبول بالمشاركة معها فى أدوار شرفية من أجل مساندتها. 

هالة صدقى تكشف تفاصيل فيلم "كتف قانونى"

وأضافت "هالة"، خلال لقاء حصرى لها فى برنامج "It's Showtim"، على شاشة قناة CBC، أن أحداث الفيلم تدور فى عدة خيوط درامية، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع، من بينها نادٍ رياضى وتحديدا فى ممارسة كرة القدم، وينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، وهو ما حمسها للعودة لشاشة السينما بعد غياب سنوات. 

صناع وأبطال فيلم "كتف قانونى" 

فيلم "كتف قانوني" من بطولة: هالة صدقى، دينا، شيرين رضا، عارفة عبدالرسول، كريم عفيفى، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة لعدد آخر من ضيوف الشرف، من تأليف هشام هلال وأحمد رمزى، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

آخر أعمال هالة صدقى 

وكانت قد شاركت الفنانة هالة صدقي خلال السباق الرمضانى الماضى فى أحداث مسلسل "جعفر العمدة"، وحققت نجاحا كبيرا بشهادة الجمهور والنقاد، أمام النجم محمد رمضان.

"جعفر العمدة" شارك فى بطولته نخبة كبيرة من الفنانين، منهم إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، زينة، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، وتأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي- جوهر، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

https://fb.watch/nIOvdSX6i-/?mibextid=Nif5oz

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