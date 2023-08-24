هالة صدقي: سعيدة إن مدينة العلمين نورت وكبرت وأصبحت تضاهي عواصم العالم

قالت الفنانة هالة صدقي، إن جائزتها الأساسية تلقتها من حب الجمهور وردود الأفعال على دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، مؤكدة أن الناس عندما تراها تغني وترقص لها.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة DMC: "لم أتخيل أن ينجح دور صفصف بهذا الشكل وقلت لمحمد سامي، في البداية هقول للصحفيين عليه إيه أم النجم، فقالي هتشوفي الدور هيعمل ايه مع الناس، وكنت أتمنى العمل مع محمد سامي، وعندما جاءت لي الفرصة لم أفكر مرتين".

أول فنانة سكنت في الساحل

وتابعت أنها عمدة الساحل وأول فنانة سكنت فيه وكانت المنطقة ما تزال رمال، ولا يوجد سوى مارينا هي التي بنيت، وكانت تقول لأصحابها تعالوا الساحل، معربة عن سعادتها أن مدينة العلمين نورت وكبرت وأصبحت تضاهي أكبر عواصم العالم.