الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هالة صدقي: سعيدة إن مدينة العلمين نورت وكبرت وأصبحت تضاهي عواصم العالم

هالة صدقي
هالة صدقي

قالت الفنانة هالة صدقي، إن جائزتها الأساسية تلقتها من حب الجمهور وردود الأفعال على دورها في مسلسل "جعفر العمدة"، مؤكدة أن الناس عندما تراها تغني وترقص لها.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة DMC: "لم أتخيل أن ينجح دور صفصف بهذا الشكل وقلت لمحمد سامي، في البداية هقول للصحفيين عليه إيه أم النجم، فقالي هتشوفي الدور هيعمل ايه مع الناس، وكنت أتمنى العمل مع محمد سامي، وعندما جاءت لي الفرصة لم أفكر مرتين".

أول فنانة سكنت في الساحل

وتابعت أنها عمدة الساحل وأول فنانة سكنت فيه وكانت المنطقة ما تزال رمال، ولا يوجد سوى مارينا هي التي بنيت، وكانت تقول لأصحابها تعالوا الساحل، معربة عن سعادتها أن مدينة العلمين نورت وكبرت وأصبحت تضاهي أكبر عواصم العالم. 

أشرف زكى يكشف سر اختيار مدينة العلمين لإقامة مهرجان القاهرة للدراما

هالة صدقي مدينة العلمين الساحل نورت وكبرت عواصم العالم

مواد متعلقة

مى سليم: مدينة العلمين مختلفة وجميلة وحفلات المهرجان متنوعة

إلهام شاهين توجه الشكر لكل القائمين على مدينة العلمين مشيدة بخدماتها

"الدستور" ترصد الاستعدادات النهائية لبدء مهرجان الدراما 2023 فى مدينة العلمين

"القاهرة الإخبارية": مدينة العلمين أصبحت حديث العالم (فيديو)

أنغام فى حفل "العالم علمين": ببارك لمصر على مدينة العلمين الجديدة

الأكثر قراءة

ناجى شحاتة لـ"الشاهد": عبدالمجيد محمود أحال الإرهابيين للمحاكمة وما حدث معه تصفية حسابات

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

تغييرات موسعة بديوان عام وزارة التربية والتعليم قبل العام الدراسي الجديد 2024

إحالة أوراق بائع متجول للمفتى بتهمة القتل العمد بالمرج

لأول مرة.. محمد رمضان ضمن حضور مهرجان الدراما 2023

خبير اقتصادي: الانضمام لـ«البريكس» يدعم زيادة التبادل التجاري بالعملات المحلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)