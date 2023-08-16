الأربعاء 16 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أشرف زكى يكشف سر اختيار مدينة العلمين لإقامة مهرجان القاهرة للدراما

أشرف زكي
أشرف زكي

كشف الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن سبب اختيار مدينة العلمين لإقامة مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، مؤكدًا أنه تم طرح الفكرة والدكتور يحيى الفخراني، رئيس المهرجان، وافق عليها، وذلك حتى نتعرف على بلدنا جيدًا ونسوق له.

وأضاف خلال مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن العلمين مكان جيد جدًا داعيًا الفنانين والمصريين أن يزوروها، لأن المكان يليق بمصر وبهم وكنا نحتاجه من زمان.

وأكد أن أهم الاختلافات في هذه الدورة أنها تضم كل المسلسلات التي قدمت طوال العام وليس رمضان فقط، كما تم استحداث جوائز الجمهور، وهي 6 جوائز وهي ممثل أول وممثلة أولى، وممثل ثانٍ وممثلة ثانية، وجائزة وجه جديد، وأحسن مخرج، وأحسن مسلسل، وأصبحت موجودة على صفحة المهرجان للتصويت عليها.

وتابع أن لجنة التحكيم مكونة من المخرج جمال عبدالحميد، وكريم عبدالعزيز، إلهام شاهين، وعبدالرحيم كمال، وهذا العام يوجد تكريم للمونتاج وتوجد فقرة "شكرًا أسعدتمونا" لنجوم لم يكونوا صفًا أول ولكن أسعدونا، مؤكدًا أن الجوائز ليست قاصرة على أعمال الشركة المتحدة ولكنها تضم أعمالًا تعرض خارج  منصاتها بدليل فوز الفنانة منة شلبي والمخرجة كاملة أبوذكري، الدورة الماضية وأعمالهما لم تعرض على منصات الشركة المتحدة.

أشرف زكي اختيار العلمين مهرجان القاهرة للدراما الدكتور يحيى الفخراني لجنة التحكيم جوائز الجمهور

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