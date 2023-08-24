مي سليم: مدينة العلمين مختلفة وجميلة وحفلات المهرجان متنوعة

قالت الفنانة مي سليم، إن مدينة العلمين، مختلفة وجميلة واستمتعت كثيرًا بتواجدها فيها كما أن ابنتها تريد زيارتها يوميًا بسبب التنوع الكبير الموجود بها.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة DMC، أن الحفلات التي كانت تقدم طوال مهرجان العلمين كانت متنوعة سواء التي حضرتها أو التي شاهدتها عبر التلفزيون.

رسالتها لمنتقدي أدوار الشر التي تؤديها

ووجهت رسالة لجمهورها قائلة، إن أدوار الشر التي تقدمها ليست هي ولكنها شخصية تؤديها، وذلك لأنها يصلها رسائل كثيرة من الجمهور يعبرعن كرهه لها، مؤكدة أنها تسعد عندما تقدم شخصية سواء كانت خير أو شر لأنها تقدم رسالة وكونها تصل للجمهور فهذا يسعدها.

وأكدت أنها حريصة على كل عمل تقدمه وتحرص على عدم تكرار الأدوار حتى يراها الناس بشخصيات مختلفة.