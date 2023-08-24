الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مي سليم: مدينة العلمين مختلفة وجميلة وحفلات المهرجان متنوعة

مي سليم
مي سليم

قالت الفنانة مي سليم، إن مدينة العلمين، مختلفة وجميلة واستمتعت كثيرًا بتواجدها فيها كما أن ابنتها تريد زيارتها يوميًا بسبب التنوع الكبير الموجود بها.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة DMC، أن الحفلات التي كانت تقدم طوال مهرجان العلمين كانت متنوعة سواء التي حضرتها أو التي شاهدتها عبر التلفزيون.

رسالتها لمنتقدي أدوار الشر التي تؤديها

 ووجهت رسالة لجمهورها قائلة، إن أدوار الشر التي تقدمها ليست هي ولكنها شخصية تؤديها، وذلك لأنها يصلها رسائل كثيرة من الجمهور يعبرعن كرهه لها، مؤكدة أنها تسعد عندما تقدم شخصية سواء كانت خير أو شر لأنها تقدم رسالة وكونها تصل للجمهور فهذا يسعدها.

وأكدت أنها حريصة على كل عمل تقدمه وتحرص على عدم تكرار الأدوار حتى يراها الناس بشخصيات مختلفة. 

أشرف زكى يكشف سر اختيار مدينة العلمين لإقامة مهرجان القاهرة للدراما

مي سليم مدينة العلمين مهرجان العلمين الحفلات متنوعة ادوار الشر الجمهور

مواد متعلقة

خالد زكى يشكر الشركة المتحدة على مهرجان الدراما

"الدستور" ترصد الاستعدادات النهائية لبدء مهرجان الدراما 2023 فى مدينة العلمين

ناقد فنى: مهرجان الدراما فى العلمين الجديدة هذا العام استثنائى

مراسل القناة الأولى يكشف التحضيرات الأخيرة لحفل مهرجان الدراما فى العلمين.. اليوم

"العالم علمين".. انطلاق مهرجان الدراما وحفل عالمى لتسليم الجوائز.. غدا

الأكثر قراءة

beIN SPORTS: محمد صلاح وافق على الانتقال لاتحاد جدة

أحمد الفيشاوى يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويضًا لأجره عن فيلم

من هو المستشار محمد شوقى فتحى النائب العام الجديد؟

إطلالات مميزة لنجوم الدراما بمهرجان العلمين.. لبلبة بالأسود وإلهام شاهين بفستان "بمبى"

بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يحدد مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023

زينب الغزالي: انضمام مصر لتجمع البريكس متنفس جديد لاقتصاد المنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)