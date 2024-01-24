الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مع انطلاق معرض الكتاب.. تعرف على طرق اختيار الكتب المناسبة لك

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يستعد عشاق القراءة لزيارة معرض الكتاب لشراء الكتب والتجول بالمعرض، الذي من المقرر انطلاق فعالياته في الفترة من  25 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

وتنطلق فعاليات الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، لتشجيع الكبار والصغار على القراءة وتحفيزهم على استخدام الكتب للحصول على المعلومات تحت عنوان "كلنا نقرأ".

وتزامنًا مع انطلاق فعاليات معرض الكتاب، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير طرق اختيار الكتب المناسبة لك، وتفاصيل انطلاق المعرض للاستفادة والمشاركة به:

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خلال فترة معرض الكتاب.. كيف تحمى نفسك من التعرض لنزلات البرد خلال الزحام؟

 

يمكنك الحصول على الكتب المناسبة لدراستك أو مجال العمل من خلال مشاركتك في فعاليات معرض الكتاب، لأن المعرض يحمل الكثير من الكتب المناسبة لجميع الفئات العمرية، ولتتمكن من اختيار الكتاب المناسب لك إليك التفاصيل:

1 - الدخول عبر مواقع تقييم الكتب

قبل شراء الكتاب يمكنك الدخول عبر مواقع الإنترنت لتتمكن من معرفة تقييم الكتب لمعرفة آراء القراء والنقاد حول الكتاب والذي سيساعدك في اتخاذ قرار شراء الكتاب أم لا، وهل سيكون مناسب لك أم لا؟.

2 - معرفة اسم الكاتب والمؤلف

قبل الشراء يجب أن تقوم بعمليات البحث عن اسم الكاتب والمؤلف، فهذا سيساعدك بشكل كبير على تحديد شراء الكتاب أو لا، ومعرفة كتب الكاتب السابقة وهل جذبت القراء أم لا.

3 - مراجعة الفهرس الخاص بالكتاب

إذا قمت بمراجعة الفهرس الخاص بالكتاب سيساعدك بشكل كبير على معرفة ما بداخل الكتاب وستعرف وقتها إذا كان الكتاب مناسب لك أم لا قبل شراءه.

يذكر أن المعرض يأتي بمشاركة 1200 ناشر، من قارات العالم، بزيادة 153 ناشرًا عن الدورة الماضية، ويبلغ عدد الدول المشاركة 70 دولة من جنسيات مختلفة، الأمر الذى يثري ويؤكد فكرة شعار المعرض (نصنع المعرفة ونصون الكلمة).

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