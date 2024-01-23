الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كتب قبطية مهمة تشارك بها الكنيسة في معرض الكتاب

كتاب سِيَر البِيْعَة
كتاب سِيَر البِيْعَة المُقَدَّسَة بمعرض الكتاب

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حراكًا جماهيريًا واسعًا قبيل أيام من افتتاح الدَّورة ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يُقام في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ٦ فبراير ٢٠٢٤.

ويأتي كتاب «سِيَر البِيْعَة المُقَدَّسَة» ضمن أحدث الإصدارات هذا العام، الَّتي حظيت باهتمامٍ لافت وإشاداتٍ واسعة على مواقع التَّواصُل الاجتماعي.

الإصدار الجديد من «سِيَر البِيْعَة المُقَدَّسَة» حقّقه «شريف رمزي» الباحث في تاريخ الكنيسة وعضو اللَّجنة الباباويَّة للتاريخ القبطي.

من جهته أشاد قداسة البابا تواضروس الثَّاني بابا الإسكندريَّة وبطريرك الكرازة المرقسيَّة، بالعمل، ووصفه بالتُّحفة الموسوعيَّة، وأثنى على الجهد الكبير الَّذي بذله المُحقِّق طيلة سنوات من البحث والدِّراسة.

ويُعتبَر «سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة» -المعروف أيضًا باسم «تاريخ البطاركة»- أحد أهمّ المصادِر التَّاريخيَّة الَّتي ترجِعُ إلى حِقبةِ العُصور الوسطى، وهو وإنْ كان يؤرِّخ بشَكلٍ أساسيّ لسِيَرِ بطاركة الكنيسة القبطيَّة، إلاَّ أنَّه يُقَدِّم أيضًا صورةً غاية في الأهمِّيَّة عن تاريخ مصر السِّياسيّ والاجتماعيّ بعُيونِ المؤرِّخينَ الأقباط.

كما أعلنت أسقفية الشباب الأقباط الأرثوذكس مشاركتها فى معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس. بصالة 2  جناح A6 من ٢٥ يناير حتى ٦ فبراير ٢٠٢٤ يوميا من ١٠ صباحا حتى ٨ م

فيما قدم المركز الأرثوذكسى للدراسات الآبائية بالقاهرة عرض خاص فقط خلال فترة معرض الكتاب، يتضمن تفسير القديس كيرلس لانجيل يوحنا في مجلدين بسعر خاص جدا ومدعم 200جنيها فقط للمجلدين بدلا من 775جنيها (الكمية محدودة).

كما يُشارك بمعرض القاهرة الدولي أيضا من الكتب القبطية، كتاب أعماق روحية مع نسر البرية، للكاتب الدكتور فريد النقراشي، استاذ التمثيل والإخراج بكلية الأداب بجامعة حلوان، ومن الكنيسة الكاثوليكية يشارك الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني بكتاب يضم السير الذاتية لعدد كبير من قديسي الكنيسة.

س ي ر الب ي ع ة الم ق د س ة شريف رمزي الباحث في الت اريخ الكنسي شريف رمزي الباحث في تاريخ الكنيسة وعضو لجنة الت اريخ القبطي شريف رمزي

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