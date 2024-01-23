في ذكرى عماد المسيح.. "الأرثوذكسية" تصل شينياغا للمرة الاولى (صور)

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مُطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن ذكرى معمودية السيد المسيح باركت هذا العام معمودية العشرات من المسيحيين الأرثوذكس الجدد، في إيبارشية بوكوبا في تنزانيا، ببطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.

وأوضح أنه يناير 2024 تمت معمودية 60 موعوظًا في إيبارشية بوكوبا، من قرية إيسيرا في منطقة شينياغا غرب تنزانيا، على يد أسقف بوكوبا وتنزانيا الغربية خريسوستوموس بعد الاحتفال بالقداس الإلهي، وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الأرثوذكسية إلى منطقة شينياغا، وهي المعمودية الأولى فيها بعد العمل التبشيري للأب يواكيم مبونتو.

ومن المقرر أن يتم إنشاء رعية في مدينة شنياجا مخصصة للقديس باييسيوس الآثوسي، كما المعمودية الجماعية أمر شائع في جميع أنحاء تنزانيا وأفريقيا. ففي العام الماضي، تم تعميد 22 شخصًا معًا في عيد التجلي بأبرشية بوكوبا.

من جهة أخرى، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول عيد عرس قانا الجليل.

ويذكر أنه يعتبر عيد عرس قانا الجليل، من الأعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للأعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يندرج تحته أعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى، حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة.