حدث في مثل هذا اليوم.. قيام كرسي بطرس رسول المسيح في روما

تحتفل الكنيسة الغربية والكاثوليكية في مصر، بذكرى قيام كرسي بطرس في روما، وعن الواقعة قالت الكنيسة إنه أقامَ بُطرُس أولًا كُرسِيهِ في انطاكِيَة وبَقِيَ فيها مُدَّةَ سَبعِ سنوات، ثُمَّ إنتَقَلَ الى روما حَيثُ استُشهِدَ.

كما نوهت الكنائس إلى أنه تستمر حَتى اليوم الخامِسِ والعِشرينِ من هَذا الشَهرِ الصَلَوات والابتِهالات في العالَم المَسيحي مِن أجلِ إتِحادِ المَسيحيين في كنيسةٍ واحِدَةٍ تَحتَ رِعايةِ راعٍ واحدٍ، عَلى حَسَبِ رَغبَةِ السَيِّدِ المَسيح لَه المَجدُ.

وبهذه المناسبة تلى المصلون في الكنائس صلوة احتفالية قالت خلالها: أيها الإله الواحد في الثالوث القدّوس، أرغب في أن أحبّك أكثر ممّا قد أحبّك أحدٌ يومًا، وبالرغم من بُؤسي وصِغَري، فقد أرسَيتُ ثقتي في عمق أعماق رحمتك – يا إلهي ويا خالقي.

بالرغم من بؤسي الكبير، لا أخاف شيئًا، لكنّي أرجو أن أُنشِد إلى الأبد نشيد تسبيحي. فلا تشكّ أيّ نفس، وإن كانت الأكثر شقاءً؛ فطالما هي حيّة، بإمكانها أن تصبح قدّيسة كبيرة، لأنّ قدرة النعمة الإلهيّة عظيمة. ونحن، علينا ألاّ نقاوم العمل الإلهيّ.

عيد عرس قانا الجليل

واحتفلت امس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بحلول عيد عرس قانا الجليل.

ويذكر أنه يعتبر عيد عرس قانا الجليل، من الأعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للأعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يندرج تحته أعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى، حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة.