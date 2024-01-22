بحلول عيد عرس قانا الجليل.. ماذا يقرأ الأقباط؟ التاريخ القبطي اليوم

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين، بحلول عيد عرس قانا الجليل.

وفي هذه المناسبة يقرأ الأقباط العديد من القراءات اليوم 16 طوبة مثل:

العشية: مزامير 4 : 7 – 8+ متى 19 : 1 - 12

باكر : مزامير 104 : 15,24 + يوحنا 4 : 43 - 54

قراءات القداس

البولس: رومية 6 : 3 - 16

الكاثوليكون: 1 يوحنا 2 : 20 - 25

الإبركسيس: اعمال 8 : 3 - 13

السنكسار: عيد عرس قانا الجليل + استشهاد القديسة دميانة + نياحة القديس ثاؤفيلس الراهب

الانجيل: مزامير 77 : 14 – 16 + يوحنا 2 : 1 - 11

ويذكر أنه يعتبر عيد عرس قانا الجليل، من الأعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للأعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يندرج تحته أعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى, حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة.

"الإيمان سبب الخلاص" في عظة الأحد على قناة ON

أذيعت، صباح الأمس، كلمة للأب القس كاراس جرجس كاهن كنيسة القديسين الأنبا بيشوي والأنبا كاراس بمنطقة زهراء المعادي، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر طوبة، جزءًا من إنجيل لوقا والأصحاح الحادي عشر، وأشار إلى أن الإنسان عليه أن يختار بين طريق النور وطريق الظلمة، وأن تكون له العين النيرة والقلب والمنير، لأنه "طُوبَى لِلَّذِينَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللهِ وَيَحْفَظُونَهُ" (لو ١١: ٢٨).

ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.