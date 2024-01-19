الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

كام طوبه اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم الجمعة 19-1-2024

جريدة الدستور

ننشر لكم كام طوبه اليوم 2024، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف علي تاريخ اليوم الجمعة، بالتزامن مع استمرار شهر طوبة المعروف بالطقس شديد البرودة، وهو الشهر الخامس من الشهور القبطية.

كام طوبه اليوم 2024

يوافق اليوم الجمعة 10 طوبة 1740ق، في التقويم القبطي.

كام في التاريخ الهجري اليوم

اليوم الجمعة يوافق 7 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.

موعد أولى رحلات العمرة لشهر رجب 2024

وفي هذا الجانب، تبدأ عمرة شهر رجب لعام 1445هـ/ 2024م، في اليوم الأول من الشهر، والذي يوافق يوم السبت 13 يناير 2024.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم الجمعة:

يوافق 19 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.
و يوافق 7 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.
و يوافق 10 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.

توقيت ليلة الإسراء والمعراج 1445

وفي هذا الإطار، تبدأ ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام 2024-1445ه‍، يوافق 27 رجب، و8 فبراير المقبل، وفقًا للتقويم الميلادي والهجري.

النهاردة كام طوبة 2024 في مصر| ورقة نتيجة اليوم

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان المبارك 2024

وفي هذا السياق، من المنتظر أن يبدأ شهر رمضان المبارك، يوم الاثنين الموافق 11 مارس القادم، ويختلف من دولة إلي أخري، ويتم استطلاع هلال الشهر يوم 29 شعبان 1445ه‍، لذا يتبقي نحو 51 يوم.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر المبارك 2024

وفي سياق متصل، تبدأ أول أيام عيد الفطر لهذا العام 2024-1445، يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، لذا يتبقي نحو 81 يوم.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الأضحى 2024

وفي سياق آخر، تبدأ أول أيام عيد الأضحى لهذا العام 2024-1445ه‍، يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وليلة استطلاع هلال ذو الحجه يوم الخميس 6 يونيو، لذا يتبقي نحو 148 يوم.

الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير 2024

وفي هذا الإطار، لا يوجد أي إجازات رسمية، بخلاف الإجازات الأسبوعية، والتي جاءت علي النحو التالي:

• يوم الجمعة: 2 فبراير.
• يوم السبت: 3 فبراير.
• يوم الجمعة: 9 فبراير.
• يوم السبت: 10 فبراير.
• يوم الجمعة: 16 فبراير.
• يوم السبت: 17 فبراير.
يوم الجمعة: 23 فبراير.
• يوم السبت: 24 فبراير.

اقرأ أيضًا

تاريخ اليوم القبطي في شهر طوبة 1740.. ترتيب الشهور في التقويم القبطي

كام طوبه اليوم 2024 كام في التاريخ الهجري اليوم موعد أولى رحلات العمرة لشهر رجب 2024 ورقة نتيجة اليوم توقيت ليلة الإسراء والمعراج 1445 عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان المبارك 2024 عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر المبارك 2024 عدد الأيام المتبقية علي عيد الأضحى 2024 الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير 2024

الأكثر قراءة

عاجل| بعد فوز الرأس الأخضر على موزمبيق.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثُمن النهائى

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

الرأس الأخضر أول المتأهلين لدور الستة عشر فى كأس أمم إفريقيا

هنا أبومروات.. «الدستور» تنفرد بزيارة منجم الذهب المُكتشف حديثًا فى الصحراء الشرقية

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

محاكمة على طريقة «أيخمان»

جرائم الاحتلال تطارد رئيس إسرائيل فى دافوس.. شكاوى جنائية سرية

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة