كام طوبه اليوم 2024| ورقة نتيجة اليوم الجمعة 19-1-2024

ننشر لكم كام طوبه اليوم 2024، حيث يهتم الكثير من الأشخاص بالتعرف علي تاريخ اليوم الجمعة، بالتزامن مع استمرار شهر طوبة المعروف بالطقس شديد البرودة، وهو الشهر الخامس من الشهور القبطية.

كام طوبه اليوم 2024

يوافق اليوم الجمعة 10 طوبة 1740ق، في التقويم القبطي.

كام في التاريخ الهجري اليوم

اليوم الجمعة يوافق 7 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.

موعد أولى رحلات العمرة لشهر رجب 2024

وفي هذا الجانب، تبدأ عمرة شهر رجب لعام 1445هـ/ 2024م، في اليوم الأول من الشهر، والذي يوافق يوم السبت 13 يناير 2024.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم

اليوم الجمعة:

يوافق 19 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.

و يوافق 7 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.

و يوافق 10 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.

توقيت ليلة الإسراء والمعراج 1445

وفي هذا الإطار، تبدأ ليلة الإسراء والمعراج لهذا العام 2024-1445ه‍، يوافق 27 رجب، و8 فبراير المقبل، وفقًا للتقويم الميلادي والهجري.

عدد الأيام المتبقية علي شهر رمضان المبارك 2024

وفي هذا السياق، من المنتظر أن يبدأ شهر رمضان المبارك، يوم الاثنين الموافق 11 مارس القادم، ويختلف من دولة إلي أخري، ويتم استطلاع هلال الشهر يوم 29 شعبان 1445ه‍، لذا يتبقي نحو 51 يوم.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الفطر المبارك 2024

وفي سياق متصل، تبدأ أول أيام عيد الفطر لهذا العام 2024-1445، يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، لذا يتبقي نحو 81 يوم.

عدد الأيام المتبقية علي عيد الأضحى 2024

وفي سياق آخر، تبدأ أول أيام عيد الأضحى لهذا العام 2024-1445ه‍، يوم الأحد الموافق 16 يونيو، وليلة استطلاع هلال ذو الحجه يوم الخميس 6 يونيو، لذا يتبقي نحو 148 يوم.

الإجازات الرسمية خلال شهر فبراير 2024

وفي هذا الإطار، لا يوجد أي إجازات رسمية، بخلاف الإجازات الأسبوعية، والتي جاءت علي النحو التالي:

• يوم الجمعة: 2 فبراير.

• يوم السبت: 3 فبراير.

• يوم الجمعة: 9 فبراير.

• يوم السبت: 10 فبراير.

• يوم الجمعة: 16 فبراير.

• يوم السبت: 17 فبراير.

يوم الجمعة: 23 فبراير.

• يوم السبت: 24 فبراير.