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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النهارده كام طوبه 2024| ورقة نتيجة اليوم السبت 20-1-2024

شهر طوبة
شهر طوبة

ننشر لكم النهارده كام طوبه 2024، حيث يتساءل مجموعة كبيرة من الأشخاص عن تاريخ اليوم السبت، تزامنًا مع شهر طوبة، وهو الشهر الخامس من الشهور المصرية القديمة، لذا نقدم لكم ورقة نتيجة اليوم خلال هذا التقرير.

النهارده كام طوبه 2024
 

اليوم السبت يوافق 11 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.

كام رجب اليوم 2024
 

اليوم السبت يوافق 8 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.

ورقة نتيجة اليوم

ورقة نتيجة اليوم 

اليوم السبت:

يوافق 20 يناير 2024م، في التقويم الميلادي.
و يوافق 8 رجب 1445ه‍، في التقويم الهجري.
و يوافق 11 طوبه 1740ق، في التقويم القبطي.

موعد إجازة 25 يناير 2024

وفي هذا الإطار، من المقرر أن تحدد رئاسة مجلس الوزراء موعد إجازة 25 يناير 2024، خلال الأيام القليلة المقبلة

الإجازات الرسمية المتبقية في يناير 2024

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 هو «عيد الشرطة المصرية، ثورة 25 يناير».
عطلة أسبوعية يوم الجمعة الموافق 26 يناير 2024.
إجازة أسبوعية يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.

كام يوم باقي علي شهر رمضان المبارك 2024

من المتوقع أن يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس القادم، ويختلف من دولة إلي أخري، ويتم استطلاع هلال الشهر يوم 29 شعبان 1445ه‍، لذا يتبقي نحو 50 يوم.

كم يوم باقي علي عيد الفطر المبارك 2024

وفي هذا الصدد، تبدأ أول أيام عيد الفطر لهذا العام 2024-1445، يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، لذا يتبقي نحو 80 يوم.


إجازات شهر فبراير 2024

وفي هذا الجانب لن تزيد عن الإجازات الأسبوعية المعهودة، ويأتي شهر فبراير هذا العام 29 يومًا، وهو حدث فلكي لا يتكرر إلا كل 4 سنوات، ويعرف ب "السنة الكبيسة".

ووفقًا للتقويم الميلادي جاءت الاجازات الأسبوعية خلال شهر فبراير 2024، كالآتي:

إجازة رسمية يوم الجمعة الموافق 2 فبراير.
إجازة رسمية يوم السبت الموافق 3 فبراير.
إجازة رسمية يوم الجمعة الموافق 9 فبراير.
إجازة رسمية يوم السبت الموافق 10 فبراير.
إجازة رسمية يوم الجمعة الموافق 16 فبراير.
إجازة رسمية يوم السبت الموافق 17 فبراير.
إجازة رسمية يوم الجمعة الموافق 23 فبراير.
إجازة رسمية يوم السبت الموافق 24 فبراير.

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