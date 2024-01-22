الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة البيزنطية في مصر تحتفل بذكرى اثنين من قديسيها

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس البار في الشهداء أنسطاسيوس الفارسي وهو فارسي الأصل، استشهد في مثل هذا اليوم من سنة 628 في فلسطين، أثناء الغزوة الفارسيّة التي اجتاحت البلاد، ونُقلت هامته المقدّسة إلى روما، حيث تُكرّم اليوم في كنيسة القدّيس منصور وانسطاسيوس كما تحتفل الكنيسة ايضا بذكرى القدّيس الرسول تيموثاوس، وهو تلميذ رسول الأمم ورفيقه في العمل الرسولي، وراعي كنيسة أفسس. أصله من لسترة.

العظة الاحتفالية

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: إنّ الرُّوح القدس هو "نَهرٌ مِن نار" وهو نارٌ إلهيّة، كما تعملُ النار في الحديد، كذلك هذه النار الإلهيّة تعملُ في القلوب الدَنِسة، والباردة والقاسية. عند احتكاكها بهذه النار، تفقدُ النفس شيئًا فشيئًا خُبثها، وبرودتها وقساوتها وتتحوّلُ برمّتها لتُشبهَ النار التي تشتعلُ فيها. 

فإن وُهبَ الرُّوح للإنسان، وإنْ نُفِخَ فيه، فهذا لكي يحوّلَه إلى شبيه له، قدر المستطاع. تحت تأثير النار الإلهيّة، يتطهّرُ الإنسان، ويصيرُ حارًّا، ويصبحُ سائلاً، يصل إلى محبّة الله، وفقًا لما قالَه الرسول بولس: "لأَنَّ مَحَبَّةَ اللّه أُفيضَت في قُلوبِنا بِالرُّوحَ القُدُسِ الَّذي وُهِبَ لَنا". 

الكنيسة القبطية الكنيسة الكاثوليكية الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة اللاتينية الكنيسة الرومية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الأسقفية

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